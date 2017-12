Seniorzy dostaną duży zastrzyk gotówki

Ok. 150 mln zł przeznaczy w 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na programy skierowane do seniorów. Polityce senioralnej poświęcona była konferencja w Uniejowie (Łódzkie), na której w poniedziałek przedstawiciele rządu spotkali się z seniorami z uniwersytetów trzeciego wieku

„Ministerstwo Rodziny przygotowało programy skierowane do osób starszych, na które w 2018 roku przeznaczone zostanie 150 mln zł. Będzie to m.in. program aktywizacji osób starszych na lata 2014-2020, adresowany do samodzielnych i aktywnych osób starszych, program wieloletni +Senior plus+, w ramach którego tworzone są placówki dziennego pobytu zarówno dla osób niesamodzielnych jak i samodzielnych oraz +Opieka 75 plus+, zaspokajający potrzeby osób starszych o ograniczonej samodzielności - podkreśliła Aleksandra Wójcik z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W 2017 roku na realizację programu „Senior plus” przeznaczono 30 mln zł; w kraju powstało 35 dziennych domów pobytu i 96 klubów dla seniorów. Jak dodała Wójcik, obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu, na którą przeznaczono 80 mln zł, co powinno pozwolić na utworzenie ponad 300 nowych placówek.

W 2018 roku po raz pierwszy realizowany będzie program „Opieka 75 plus”. Skierowany jest on do seniorów zamieszkujących na terenie małych gmin do 20 tys. mieszkańców i umożliwia finansowanie usług opiekuńczych.

Od kilku lat prowadzony jest program aktywizacji społecznej seniorów; podmioty działające na ich rzecz mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów - edukacji seniorów, integracji międzypokoleniowej, partycypacji społecznej osób starszych i usług społecznych na rzecz seniorów - zaznaczyła Wójcik.

Według danych MRPiPS, czynniki takie jak wydłużenie przeciętnego trwania życia, niski poziom dzietności i migracja ludności sprawiają, że polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2016 r. seniorzy stanowili ok. 24 proc. społeczeństwa, czyli ponad 9 mln na 38 mln populacji. W kolejnych latach proces starzenia będzie się nasilał; prognozuje się że w 2050 roku osoby w wieku 60 plus będą stanowić ok., 40 proc. ogółu ludności Polski.

Polityka senioralna znajduje się również w obszarze zainteresowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zajmujemy się m.in. gminnymi radami seniorów - to ciała konsultacyjne tworzone dobrowolnie przez gminy. W lutym 2016 r. w Polsce funkcjonowało 197 gminnych rad seniorów, natomiast w czerwcu br. - jest ich już 290, czyli można powiedzieć, że liczba ta wzrosła prawie o połowę. Wydaje się, że to dużo, jednak zważywszy, że wszystkich gmin mamy prawie 2,5 tys., jest to zaledwie 12 proc. - podał dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA Grzegorz Ziomek.

Jak zaznaczył, celem MSWiA jest wspieranie procesu powstawania gminnych rad seniorów, przy czym inicjatywa ich tworzenia należy do samych mieszkańców gmin.

Włodarze gmin powinni zdawać sobie sprawę, że tworzenie rad seniorów jest istotne, bo dzięki temu zyskują głos osób starszych, które mają swoje potrzeby i propozycje dot. polityki senioralnej - dodał.

MSWiA wspiera także fundusze sołeckie, które tworzone są w blisko 70 proc. gmin. Co roku na cele wskazane przez zebrania wiejskie i sołtysów przekazywana jest pula 500 mln zł, do których budżet Państwa dopłaca 130 mln zł. Zdaniem Ziomka, z analiz funduszu sołeckiego wynika, że to bardzo dobry środek rozwijania lokalnych społeczności i kultury obywatelskiej.

Jak zaznaczyła przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska, osoby starsze to dla społeczeństwa ogromny kapitał, związany z wiedzą, doświadczeniem, mądrością życiową.

Jesteśmy filarem wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej, narodowej. To my przekazujemy młodszym pamięć, tradycję, historię i zapewniamy ciągłość pokoleń. Ale bądźmy szczerzy - rosnąca armia ludzi starych stanowi też pewne wyzwanie - dla budżetu państwa, systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej. Niezbędne jest zatem określenie długofalowej polityki względem osób starszych - podkreśliła.

Przygotowaniem programu określającego politykę senioralna do 2030 r. zajmuje się obecnie Rada ds. Polityki Senioralnej, która jest organem opiniodawczym i doradczym ministra rodziny.

W konferencji „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego” zorganizowanej przez MSWiA oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wzięło udział ok. 140 samorządowców, przedstawicieli organizacji seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku.

Dobrym praktykom realizowanym przez uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora poświęcona była druga część spotkania, na której swoją działalność zaprezentowali seniorzy z miejscowości w Łódzkiem - Uniejowa, Wielunia, Łowicza, Łęczycy, Zduńskiej Woli i Zgierza.

