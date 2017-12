Kenijczycy chcą budować drogi z polskimi firmami

Kenia chce budować infrastrukturę z polskimi firmami. – Polskie firmy budowlane dysponują gotowymi rozwiązaniami technologicznymi i doświadczeniem, których Kenia potrzebuje do realizowanego obecnie strategicznego planu rozwoju infrastruktury „Wizja 2030” – mówi prezes PAIH Tomasz Pisula, który przewodniczył misji gospodarczej członków Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PKEB) do Kenii. Wyjazd, który zorganizowała wraz ze swoim biurem handlowym w Nairobi Agencja, odbył się w związku z inwestycją „Ndarugu Metropolis”

Afryka Wschodnia to region o ogromnym potencjale, charakteryzujący się wysokim wzrostem gospodarczym, a Kenia to drzwi do działalności biznesowej w tej części kontynentu - ocenił prezes PAIH Tomasz Pisula. - Mam nadzieję, że spotkania z naszymi kenijskimi partnerami zaowocują w poważne zobowiązania biznesowe, których rozwój z przyjemnością wesprzemy – podkreśla szef PAIH.

Zgodnie z analizami ONZ Afryka Wschodnia będzie rozwijać się najszybciej na całym kontynencie - jej tempo wzrostu ma wynieść 6,8%, podczas gdy średni roczny wzrost gospodarek afrykańskich osiągnie poziom nieco ponad 4%. Uznawana za lidera regionu Kenia plasowana jest wśród najatrakcyjniejszych destynacji inwestycyjnych w Afryce. Rządowi w Nairobi zależy zatem na unowocześnieniu i uprzemysłowieniu kraju. Dlatego też w ramach planu strategicznego „Wizja 2030” realizuje szeroko zakrojone inwestycje, takie jak rozbudowa sieci kolei, autostrad, budowa lotnisk, parków maszynowych i tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podczas misji prezes Tomasz Pisula spotkał się z prezesem Kenya Investment Authority, dr. Moses Ikiarą.

Dyskutowaliśmy na temat potencjału polskiej wiedzy technicznej i doświadczenia firm budowlanych znad Wisły, które mogą znacząco przyczynić się do budowy „nowej Kenii”, gdzie wydatki na cele infrastrukturalne mają zwiększyć się dwukrotnie. Chciałbym podkreślić, że w Kenii nie jest zarejestrowana jeszcze żadna polska firma budowlana. Co ciekawe, aż 80% zagranicznych przedsiębiorstw budowlanych w tym kraju pochodzi z Chin. Pozostałe reprezentują kapitał z Japonii, USA, Turcji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Najwyższy czas, żebyśmy dołączyli do tego grona – mówi szef PAIH.

Jak przekonuje, przedstawiciele Kenya Investment Authority oraz National Construction Authority poszukują partnerów do budowy osiedli mieszkaniowych, dróg asfaltowych oraz infrastruktury wodnej - Planowana jest również budowa nowych szpitali we wszystkich 47 hrabstwach Kenii. To okazja, jakiej nasz sektor budowalny nie może przepuścić – dodaje T. Pisula.

Potencjał współpracy jest duży, ale pierwszy krok należy do polskich firm budowlanych. Biuro andlowe PAIH w Nairobi jest gotowe wesprzeć każdą, która zechce go wykorzystać i wejść na kenijski rynek – zapewnia Michael Mazurewicz, kierownik biura PAIH w Nairobi.

Jednym z projektów, który może zainteresować polski biznes jest innowacyjny park przemysłowy, a jednocześnie inkubator dla przedsiębiorców z sektora MŚP o nazwie „Ndarugu Metropolis”. Inwestycja znajduje się w rolniczo-przemysłowym centrum Kenii, 35 km od stolicy kraju, w kierunku miasta Thika (Kiambu County). Projekt zakłada wsparcie dla kenijskich firm, które otrzymają dostęp do maszyn i wiedzy przemysłowej w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorcami z całego świata. Choć park zlokalizowany jest w okolicy najżyźniejszych ziem Kenii, to wyzwaniem, z którym borykają się lokalni rolnicy oraz przedsiębiorcy, jest brak systemu przechowywania zbiorów oraz technologii ich przetwórstwa. Polskie firmy mogłyby nie tylko pomóc rozwiązać ten problem dzięki rodzimej technologii, ale i produkować na miejscu żywność, materiały budowlane oraz inne towary dla chłonnego rynku Afryki Wschodniej.

Misja PAIH dla członków Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PKEB) do Kenii odbyła się w dniach 13. do 15. grudnia 2017r.

Kenijskie biuro handlowe PAIH obsłużyło w ciągu 2017r. 120 zapytań polskich firm z takich sektorów jak: przetwórstwo żywności, budownictwo, meble, motoryzacja, farmaceutyczny, energia odnawialna i materiały biurowe. Przedstawicielstwo zorganizowało również ponad 20 wizyt studyjnych głównie dla polskich firm medycznych zainteresowanych wejściem do Kenii (telemedycyna, farmacja, produkty medyczne). Polska Agencja Inwestycji i Handlu od ponad czterech lat jest realizatorem rządowego programu Go Africa, wspierającego polski biznes w ekspansji na teren Afryki. Niebawem PAIH planuje również otworzyć kolejnych pięć biur na kontynencie afrykańskim.

