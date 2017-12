Od prezentów wolimy rodzinne wyjazdy

Ledwie 14 proc. Polaków podróżuje rekreacyjnie w okresie Bożego Narodzenia - wynika z raportu Kayak.pl. Dodano, że połowa Polaków przeznaczyłaby pieniądze wydawane na święta na podróż, a 69 proc. chciałoby zamienić prezenty na rodzinną wycieczkę

Niezależnie od sposobu spędzania przerwy świątecznej - w domu czy w podróży - Polacy najbardziej cenią sobie czas spędzony z rodziną - wynika z raportu.

Wyszukiwarka przeprowadziła ankietę, w której Polacy odpowiedzieli na pytania związane z podróżowaniem w okresie świątecznym: od Bożego Narodzenia poprzez Nowy Rok po dzień Trzech Króli.

Jak wynika z ankiety, 48 proc. Polaków wyjeżdża, aby dołączyć do swoich bliskich we wspólnym świętowaniu. Największy odsetek spośród osób, które wyruszają w drogę w okresie bożonarodzeniowym na co dzień mieszka w centralnej części Polski (woj. mazowieckie i Łódź) oraz w regionie północno-zachodnim (woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie). Zaledwie 14 proc. podróżuje w święta rekreacyjnie, a ponad jedna trzecia Polaków (35 proc.) zostaje w domu.

Zapytani, czy ustanowienie 6 stycznia jako dnia wolnego od pracy wpłynęło na ich plany, Polacy stwierdzili, że zwiększyło ich chęć wyjazdu z domu (46 proc.). Z kolei według 39 proc. respondentów dodatkowy dzień wolny nie wpłynął na ich plany turystyczne.

69 proc. Polaków uważa, że okres bożonarodzeniowy jest dobrą okazją do podróżowania

Chociaż zaledwie 14 proc. Polaków podróżuje rekreacyjnie w okresie Bożego Narodzenia, wyniki ankiety pokazały, że perspektywa ucieczki przed świątecznym zamieszaniem jest kusząca dla wielu osób - czytamy w opracowaniu.

50 proc. respondentów byłoby gotowych przeznaczyć pieniądze, które normalnie wydają na świąteczne jedzenie, dekoracje czy prezenty, aby zamiast tradycyjnego spędzania świąt wybrać się w podróż. 69 proc. respondentów uważa, że przerwa zimowa to dobry moment na wyjazd. Polacy podkreślają, że jest to świetny sposób, aby w nowym otoczeniu ciekawie spędzić czas z najbliższymi.

Jak widać, nawet dla osób, które chciałyby uniknąć świątecznych przygotowań i celebracji, największą korzyścią jest uatrakcyjnienie czasu z rodziną (47 proc.) - napisano.

Spośród 69 proc. Polaków, którzy uważają przerwę bożonarodzeniową i noworoczną za atrakcyjny czas na wyjazd, 37 proc. wybrało się w tym okresie w podróż już kilka razy, a 25 proc. - wiele razy. Ledwie 11 proc. podróżuje w każde święta.

W raporcie wskazano, że na prezenty Polacy przeznaczają średnio 316 zł. 69 proc. jest gotowych zastąpić tradycyjne prezenty świąteczne rodzinną wycieczką - w tym 37 proc. zrobiłoby, ale pod warunkiem znalezienia atrakcyjnych ofert cenowych na loty, hotel czy wycieczkę, a 32 proc. niezależnie od kosztów.

Kierunek podróży nie jest dla Polaków istotny - większość chce po prostu wyjechać daleko, aby odpocząć od okołoświątecznego zamieszania.

Analiza powstała w oparciu o wyniki badania opinii przeprowadzonego przez Opinium Research między 20 a 22 listopada 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Kayak jest wyszukiwarką turystyczną.

SzSz(PAP)