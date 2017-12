Unijne pieniądze. 50 proc. środków już rozdzielonych

Na dzisiejszej konferencji Ministerstwo Rozwoju informowało o tym, że podpisało umowy na 49,6 proc. przypadających Polsce środków unijnych. Ale dane pochodziły z 10 grudnia.

Teraz resort rozwoju dostał dane również za kolejny tydzień. I jak wynika z wyliczeń, od początku roku do 17 grudnia Ministerstwo Rozwoju podpisało podpisano 28 213 umów na kwotę 251,6 mld zł. W tym wkład UE wynosi 156,0 mld zł, co stanowi 50,7 proc. dostępnych funduszy europejskich.

Tym samym został zrealizowany rządowy plan, który zakładał osiągnięcie 50-proc. poziomu kontraktacji do końca 2017 r. Resort podał także, że do 17 grudnia 2017 r., we wszystkich programach na lata 2014-2020, złożono 71 130 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 446,3 mld zł. W tym ponad 276,1 mld zł to unijne dotacje.

Z kolei wartość wydatków rozliczonych na poziomie beneficjentów to 52,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 38,1 mld zł, tj. 12,4 proc. puli na lata 2014-2020.