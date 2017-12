Merkel przyspiesza tworzenie koalicji?

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w poniedziałek, że ma nadzieję na zakończenie wstępnych koalicyjnych rozmów z SPD do połowy stycznia. Za cel negocjacji uznała stworzenie rządu ze stabilną większością w Bundestagu

Chcemy stabilnego rządu_ - oświadczyła Merkel po spotkaniu polityków CDU w Berlinie. - Wszystko inne oznaczałoby z punktu widzenia CDU brak sukcesu wstępnych rozmów - dodała.

Kanclerz uważa, że powodzenie negocjacji koalicyjnych zależy również od osiągnięcia porozumienia w określonych sprawach podczas wstępnych rozmów. Wyraziła nadzieje, że zakończą się one do połowy stycznia 2018 roku, a do marca możliwe będzie już końcowe porozumienie koalicyjne.

Przewodnicząca CDU do najważniejszych tematów rozmów z SPD zaliczyła przyszłość UE oraz służbę zdrowia w Niemczech.

Istnieją sprawy do poprawienia w systemie opieki zdrowotnej, co do których wierzę, że znajdziemy wspólne stanowisko - zaznaczyła Merkel.

Jak podała agencja dpa, Merkel przekazała również listę negocjatorów CDU na wstępne rozmowy koalicyjne; wśród 12 nazwisk znajduje się m.in. minister obrony Ursula von der Leyen oraz szef urzędu kanclerskiego Peter Altmaier.

W SPD są silne opory przeciwko koalicji z Merkel. Część socjaldemokratów uważa, że ich partia straciła w minionych czterech latach na współpracy rządowej z chadekami, a kontynuowanie koalicji może być gwoździem do trumny dla SPD. Partia Martina Schulza rozważa możliwość tolerowania rządu mniejszościowego Merkel, na co jednak nie zgadzają się CDU i CSU.

W wyborach do Bundestagu z 24 września CDU i CSU uzyskały wynik znacznie poniżej oczekiwań - 32,9 proc. Próba stworzenia koalicji z FDP i Zielonymi, nazywanej jamajską od barw symbolizujących te partie, nie powiodła się.

W tej sytuacji chadecy zaproponowali rozmowy o koalicji SPD. Po wyborach socjaldemokraci zapowiedzieli przejście do opozycji ze względu na bardzo słaby wynik w wyborach (20,5 proc. głosów), jednak pod wpływem prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera zmienili zdanie i wyrazili wstępną gotowość do rozmów z CDU i CSU.

Od ukonstytuowania się nowego Bundestagu 24 października rząd Merkel sprawuje swoje obowiązki komisarycznie, co ogranicza jego możliwości podejmowania decyzji, szczególnie w sprawach międzynarodowych.

PAP, mw