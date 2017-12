Tauron przejmie elektrociepłownie w Będzinie

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca czerwca 2018 r.

Zarząd spółki […] po posiedzeniu rady nadzorczej spółki wybrał oferenta (oferta warunkowa), z którym będzie prowadzić dalsze negocjacje w postępowaniu na zakup 100 proc. udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. - czytamy w komunikacie.

Po negocjacjach spółka zwróci się do Taurona Ciepło - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - jako podmiotu posiadającego uprawnienie z umowy pierwokupu udziałów Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

Tym samym spółka dokonała wyboru opcji strategicznej dla rozwoju swojej spółki zależnej i zdecydowała o sprzedaży jej udziałów wybranemu inwestorowi branżowemu jako najbardziej korzystną opcję dla spółki - czytamy dalej.

O wynikach prowadzonych negocjacji spółka poinformuje najpóźniej do 30 czerwca 2018 r., podano także.

Elektrociepłownia Będzin S.A. poinformowała w czerwcu, że wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. lub sprzedaż jej udziałów w okresie do 4 lat. W sierpniu prezes spółki informował ISBnews, że na zaproszenie do due diligence odpowiedziało kilka firm. Spodziewał się wówczas, że proces negocjacyjny potrwa do końca marca.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)SzSz