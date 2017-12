W Kampinosie trzeba chodzić "na paluszkach"

Przeprowadzenie odstrzału sanitarnego 100 sztuk dzików na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego - to obowiązek Polskiego Związku Łowieckiego, wynikający z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o zwalczaniu ASF u dzików w województwie mazowieckim

Odstrzał sanitarny będzie prowadzony do 15 stycznia 2017 r. Ma on zmniejszyć liczebność populacji dzików na terenie gmin: Brochów (pow. sochaczewski), Czosnów i Leoncin (pow. nowodworski) oraz Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki i Stare Babice (pow. warszawski zachodni).

Rozporządzenie zostało wydane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa mazowieckiego.

Myśliwy, który odstrzeli dzika musi go niezwłocznie dostarczyć do miejsca wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu pobrania próbki do badania pod kątem afrykańskiego pomoru świń.

Tusze zwierząt, u których otrzymano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, mogą być przeznaczone na użytek własny myśliwego lub zutylizowane.

Jak zaznaczono w komunikacie wojewody, choroba ASF nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jednak występowanie ASF wśród dzików stanowi bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej i w konsekwencji poważne straty w przemyśle spożywczym i handlu międzynarodowym.

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska, a także należy dążyć do radykalnego zmniejszenia populacji tych zwierząt na obszarach występowania choroby.

Każda osoba, która znalazła padłego dzika powinna oznakować takie miejsce i przekazać informację właściwym służbom. Ponadto nie należy dotykać zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych, a psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy. Należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas).

Zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia.

Należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie - informuje rzeczniczka Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Dotychczas w Polsce stwierdzono (od lutego 2014 r.) ok. 750 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. W ostatnim tygodniu wykryto kilka przypadków na terenie województwa mazowieckiego.

SzSz(PAP)