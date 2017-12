Merkel spotka się z rodzinami ofiar zamachu. Po roku

Kanclerz Niemiec Angela Merkel obiecała rodzinom ofiar zamachu w Berlinie oraz osobom poszkodowanych w ataku islamskiego terrorysty większą pomoc ze strony władz. Merkel była ostatnio ostro krytykowana za brak empatii dla krewnych osób zabitych rok temu

Merkel powiedziała w poniedziałek w Berlinie, że zaplanowane na popołudnie spotkanie z rodzinami w urzędzie kanclerskim jest dla niej bardzo ważne.

Wiem, że niektórzy uważali, iż do takiego spotkania powinno było dojść wcześniej - zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu. - Ważne jest dla mnie to, by dziś jeszcze raz podkreślić, że współczujemy rodzinom i rannym i że chcemy poprawić system (pomocy) - powiedziała Merkel.