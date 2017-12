Kempa, Witek i Bochenek mają nowe zadania

Michał Dworczyk będzie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Suski szefem gabinetu premiera, a Joanna Kopcińska rzecznikiem rządu - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał zmiany w KPRM formalnie wejdą w życie we wtorek

Premier na poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że dla jego rządu ważne są zmiany, które tworzą jak najlepsze perspektywy rozwoju kraju, m.in. sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy, jednak - jak dodał - muszą zostać podjęte także pewne zmiany personalne.

Morawiecki podziękował Beacie Kempie, Elżbiecie Witek i Rafałowi Bochenkowi, którzy w czasie gdy rządem kierowała Beata Szydło sprawowali funkcje odpowiednio: szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szefa gabinetu premiera, rzecznika rządu.

Jednocześnie Morawiecki poinformował, że szefem kancelarii premiera będzie teraz Michał Dworczyk - dotąd wiceminister obrony, szefem gabinetu premiera Marek Suski - dotychczas m.in. wiceszef klubu parlamentarnego PiS, a rzeczniczką rządu - posłanka PiS Joanna Kopcińska.

Dworczyk, Suski i Kopcińska podziękowali premierowi za zaufanie. Dworczyk podkreślił, że funkcja szefa KPRM „to wielki zaszczyt, ale przede wszystkim to jest wyzwanie i zobowiązanie do służby na rzecz Rzeczpospolitej”.

Suski zadeklarował „ciężką pracę i otwartość na współpracę z mediami”.

Bo rzeczywiście chcemy pokazywać, co rząd premiera Mateusza Morawieckiego będzie robił, a jestem przekonany, że będzie to bardzo wiele dobrych rzeczy - powiedział Suski.

Kopcińska zapewniła, że do nowego zadania podchodzi odpowiedzialnie i liczy na współpracę z poprzednim rzecznikiem rządu.

Panie premierze melduję gotowość do pracy moją i pana ministra Bochenka; Centrum Informacyjne Rządu jest do pana i państwa dyspozycji. Będę bardzo ciężko pracowała, aby nasz kraj, nasza ojczyzna była dumna z tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości - dodała Kopcińska.