Zwiększamy eksport cukru

Krajowa Spółka Cukrowa eksportuje 23,5 tys. ton cukru do Sudanu - poinformowała rzeczniczka spółki Sandra Malinowska . Kierunek nie jest nowy, ale wcześniej spółka wysyłała dużo mniejsze transporty - dodała. Statek ma w poniedziałek wieczorem wypłynąć z portu w Gdańsku

Zaznaczyła, że Krajowa Spółka Cukrowa, „największy polski producent cukru jako pierwsza polska firma po uwolnieniu kwot produkcji cukru wyeksportowała taki duży ładunek konwencjonalnym statkiem”. Przyznała, że transport cukru do Sudanu „na pewno jest częścią umowy z kontrahentami w Afryce”.

Rzeczniczka Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku Agata Kupracz poinformowała, że cukier został załadowany na statek bandery cypryjskiej „All Gladstone” cumujący przy Nabrzeżu Oliwskim i na poniedziałkowy wieczór planowane jest jego wypłynięcie. Przyznała, że „jest to pierwszy od dawna transport cukru w eksporcie”. „Częściej docierał do Gdańska w imporcie transport cukru trzcinowego” - dodała.

Od 1 października br. przestały obowiązywać w UE kwoty produkcji cukru. O uwolnienie produkcji zabiegały m.in. firmy cukiernicze, które liczą na spadek cen tego surowca. Polska była przeciwna decyzji KE o zniesieniu limitów. Limit produkcji cukru dla Polski wynosił 1,4 mln ton, podczas gdy krajowe zużycie to ok. 1,7 mln ton, co oznaczało, że Polska musiała także kupować cukier za granicą.

Spółka zapowiadała, że zniesienie limitowania produkcji cukru w UE chce wykorzystać do zwiększenia produkcji i ekspansji na rynki europejskie i światowe. Do połowy 2018 r. w porcie w Gdańsku Krajowa Spółka Cukrowa SA ma zbudować swój terminal przeładunkowo-wysyłkowy do obsługi transportu cukru. Ma kosztować ponad 80 mln zł. Będzie to pierwszy w kraju taki terminal. Spółka planuje rocznie eksportować przez port ok. 300 tys. ton cukru, głównie do Azji.

W Porcie Wewnętrznym w sąsiedztwie Nabrzeża Wiślanego mają powstać silos (o średnicy 42 metrów i wysokości 60 metrów) o pojemności 50 tys. ton oraz pakownia cukru i magazyn logistyczny o pojemności ok. 10 tys. ton. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Prezes zarządu KSC Henryk Wnorowski w połowie listopada w Gdańsku poinformował, że „zamierzeniem spółki jest, aby przy pomocy terminala +wypływała+ co najmniej jedna czwarta jej produkcji”.

Może to być ok. 300 tys. ton cukru w ciągu roku - dodał. Zaznaczył, że nie byłby to cały eksport spółki. Eksport wewnątrz Unii Europejskiej to też podobna wielkość - powiedział.

Krajowa Spółka Cukrowa SA jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Koncern tworzy m.in. siedem cukrowni oraz zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zbożowo-młynarskiego i ziemniaczanego. Spółka jest jednym z czterech koncernów cukrowniczych na polskim rynku. Pozostałe trzy to niemieckie firmy: Pfeifer & Langen Polska S.A., Nordzucker Polska oraz Suedzucker Polska. KSC ma 40 proc. udział w polskim rynku cukru. KSC jest ponadto właścicielem cukrowni w Mołdawii.

SzSz(PAP)