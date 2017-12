Karczewski o Suskim: Bardzo skrupulatny

Nowy szef gabinetu premiera Marek Suski to polityk bardzo doświadczony, pracowity, skrupulatny - podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Marszałek pozytywnie ocenił również pracę dotychczasowego rzecznika rządu Rafała Bochenka.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szefem kancelarii premiera będzie dotychczasowy wiceminister obrony Michał Dworczyk, szefem gabinetu premiera Marek Suski, do tej pory m.in. wiceszef klubu parlamentarnego PiS; rzeczniczką rządu została posłanka PiS Joanna Kopcińska.

„Każdy szef ma prawo do dobrania sobie najbliższych współpracowników, mamy nowego szefa Rady Ministrów, jest nowy premier, to jest naturalne, że dobiera sobie ministrów” - mówił we wtorek w radiowej Jedynce marszałek Karczewski.

Podkreślił, że z Markiem Suskim współpracuje od ponad 15 lat. „Jest szefem mojego regionu (regionu radomskiego), to polityk bardzo doświadczony, polityk bardzo pracowity, bardzo skrupulatny” - ocenił marszałek.

„Mogę powiedzieć, że świetnie wyglądają nasze sprawy partyjne, polityczne w naszym okręgu wyborczym” - dodał. Jak zauważył, kiedyś Radom był miastem, w którym głosowano na lewicę, a zmiana preferencji wyborczych jest jego zdaniem „w dużej mierze” zasługą Suskiego.

Według marszałek Suski będzie realizował się „bardzo dobrze” w KPRM. „Życzę Markowi, bo oczywiście jesteśmy od wielu lat na ty, powodzenia w pracy dla polskiego rządu i tak naprawdę pracy dla Polski” - powiedział.

Karczewski był też pytany o dotychczasowego rzecznika rządu Rafała Bochenka, który ma pozostać w KPRM w randze ministra. Na pytanie, czy jest to ukłon w stronę byłej premier Beaty Szydło, Karczewski odparł, że Bochenek jest bardzo zdolnym politykiem.

„Znam świetnie również pana Rafała Bochenka; to młody polityk, ale bardzo zdolny, bardzo dobrze go odbierałem” - zaznaczył Karczewski. Jak ocenił, był on ”świetnym rzecznikiem”. „Trzeba wykorzystywać również i młodych ludzi, ich nowe doświadczenia, ich nowe spojrzenia” - powiedział marszałek Senatu.

