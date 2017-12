Podatki na mecie, giełdy spokojne

Na giełdach w zachodniej Europie małe zmiany indeksów, które po najmocniejszym od 5 miesięcy rajdzie, są blisko 6-tygodniowych maksimów. W USA prace nad reformą podatków prawie na mecie - podają maklerzy.

Obie izby amerykańskiego Kongresu planują zakończenie głosowania nad ostateczną wersją ustawy podatkowej do środy. Do końca tygodnia pod ustawą podpis najprawdopodobniej złoży prezydent USA Donald Trump, co umożliwi wejście w życie większości nowych regulacji od 1 stycznia 2018 r.

Inwestorzy liczą, że reforma zapewni im większy udział w zyskach amerykańskich spółek - stawka CIT zostanie od początku 2018 r. obniżona do 21 proc. z 35 proc. obecnie. Rynek oczekuje, że impuls fiskalny wzmocni w krótkim terminie gospodarkę USA, co dodatkowo sprzyjać będzie tamtejszym przedsiębiorstwom.

„Rynki akcji rozpoczęły ten tydzień wyjątkowo entuzjastycznie przewidując świąteczną radość z reformy podatkowej w USA” - mówi Stephen Innes, starszy trader FX w Oanda. „Z reformą zbliżamy się do mety” - dodaje.

Tymczasem we wtorek w Hiszpanii ostatni dzień kampanii przed czwartkowymi wyborami regionalnymi w Katalonii. W październiku parlament regionu uchwalił niepodległość Katalonii, na co władze Hiszpanii odpowiedziały ograniczeniem autonomii regionu.

Przedwyborcze sondaże wskazują, że ugrupowania niepodległościowe mogą nie zdołać zapewnić sobie większości w regionalnym parlamencie i będzie on po równo podzielony w sprawie secesji.

We wtorek o 10.00 inwestorzy poznają dane IFO z Niemiec za XII.

Na giełdach zwyżkuje 16 z 19 sektorów ze Stoxx 600. Zyskują telekomy i producenci aut, w dół akcje spółek energetycznych.

Na rynku finansowym euro drożeje o 0,19 proc. do 1,1804 USD. Japoński jen bez zmian po 112,60 za dolara USA. Brytyjski funt po 1,3383 USD - „płasko”, po zwyżce w poniedziałek o 0,5 proc.

Kurs kryptowaluty Bitcoin waha się poniżej 19.000 USD, po debiucie w poniedziałek kontraktów na wirtualny pieniądz na grupie giełd CME Group Inc. w USA.

Ropa Brent na ICE zyskuje 0,2 proc. do 63,50 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,3 proc. do 6.883,00 USD za tonę.

PAP/ as/