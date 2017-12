ASF nie ma szans: Jest specustawa

Senacka Komisja Rolnictwa nie wniosła poprawek do specustawy, która ma zwiększyć skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zakłada ona m.in. uśmiercanie odłowionych dzików oraz budowę zapory przed dzikami na wschodniej granicy.

Ustawa ma zwiększyć skuteczność zwalczania ASF poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań chroniących przed roznoszeniem choroby. Daje ona możliwość nakładania nowych nakazów, zakazów i ograniczeń oraz wprowadza sankcje administracyjne za ich nie przestrzeganie - poinformował we wtorek wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, przedstawiając ustawę.

Nowe przepisy przewidują ponadto budowę ogrodzenia przed zwierzętami o długości ok. 1025 km wzdłuż granicy polski-białorusko-ukraińskiej. Koszt jej budowy oszacowano na 130 mln zł. Kolejna zmiana zakłada, że odłowione dziki z terenów miast nie będą przewożone w inne miejsca, ale uśmiercane - zaznaczył Romanowski. Dodał, że przewiezienie odłowionych dzików z okolic Warszawy do m.in. województwa warmińsko-mazurskiego spowodowało, że pojawił się tam przypadek ASF.

Specustawa zmienia przepisy Prawa łowieckiego zwiększając nadzór nad Polskim Związkiem Łowickim, chodzi o poprawę efektywności odstrzału sanitarnego, m.in. polowań na obszarach chronionych. Ponadto wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Po to, by zachęcić myśliwych do odstrzału dzików, daje się im prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego do 6 dni w roku; będzie to urlop płatny. Specustawa zakłada ponadto utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu weterynarii, co pozwoli odciążyć powiatowych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie.

Według resortu rolnictwa, wprowadzenie tego przepisu pozwoli na wykorzystanie lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw, np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji. Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało wprowadzenie dwóch poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym, jednak resort rolnictwa ze względu na konieczność szybkiego uchwalenia specustawy nie poparł ich. W wyniku głosowania senatorowie przyjęli ustawę bez poprawek.

Dotychczas (od lutego 2014 r.) wykryto w Polsce ok. 750 przypadków choroby ASF u dzików i 104 ogniska u świń. Choroba rozprzestrzenia się, padłe dziki są nie tylko znajdowane w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, ale także w okolicach Warszawy. Projektowana ustawa ma wejść w życie 7 dni po jej ogłoszeniu.

PAP/ as/