PKP Cargo będzie woził węgiel dla Tauron

PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla na potrzeby Tauron Wydobycie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto

Przedmiotem umowy jest transport kolejowy węgla na potrzeby Tauron Wydobycie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Planowana do przewozu masa węgla z kopalń Tauron Wydobycie w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 10,99 mln ton - czytamy w komunikacie.

Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element realizacji założeń biznesowych spółki i świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi świadczone przez PKP Cargo, a tym samym potwierdza rosnącą pozycję spółki na rynku - podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8 proc. udziału w rynku według masy i 55,9 proc. według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)SzSz