UOKiK też ostrzega przed kryptowalutami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustwami i inwestycjami alternatywnymi, które mogą wykorzystywać model piramid finansowych, w tym przed inwestycjami w kryptowaluty czy przedmioty kolekcjonerskie, jak np. alkohole lub zegarki - informuje urząd w komunikacie

Według UOKiK takie oszustwa mogą kusić „inwestycjami” w złoto, diamenty, grunty, odpady, kryptowaluty, udostępnianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, jak np. alkohole lub zegarki.

Urząd zwraca uwagę, że w internecie, w tym w mediach społecznościowych, w innych środkach przekazu oraz na tzw. „eventach”, często z udziałem znanych celebrytów, jesteśmy zalewani coraz bardziej agresywnym marketingiem zawierającym obietnice łatwego, szybkiego i wysokiego zysku.

Padające w nich hasła, takie jak np.: +zarabianie bez wychodzenia z domu+, +Pani X kiedyś była sprzątaczką, teraz zarabia miliony+, +Rodzina Y nie ma już miejsca w domu, żeby trzymać pieniądze+, są najczęściej próbami namówienia nas na ryzykowne inwestycje w kryptowaluty, złoto, diamenty, różne przedmioty kolekcjonerskie i inne +inwestycje alternatywne+, które często są oszustwami bądź piramidami finansowymi - napisano w komunikacie.

„Uważaj na oferty łatwego i szybkiego zysku w zamian za to, że kupisz +kupony+, +pakiety inwestycyjne+, +świadectwa uczestnictwa+, kryptowalutę itp. Takie obietnice istnieją tylko w reklamach. Bądź czujny, gdy ktoś obiecuje pieniądze za to, że namówisz inne osoby. To może być piramida finansowa. Zawiadamiamy organy ścigania oraz prowadzimy postępowania w sprawach, w których podejrzewamy, że konsumenci mogą tracić pieniądze” - powiedział cytowany w komunikacie Marek Niechciał, prezes UOKiK.

UOKiK przypomina, że komunikaty w sprawie ryzyka związanego z „walutami” wirtualnymi wydali: NBP i KNF oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Wskazano w nich na różnorakie ryzyka związane z wykorzystywaniem „walut wirtualnych”, w tym między innymi takie jak: ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży wirtualnej, ryzyko związane z brakiem gwarancji (brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), ryzyko związane z możliwością oszustwa, ryzyko związane z dużą zmianą ceny, czy ryzyko wykorzystania w działaniach przestępczych, m.in. w procederze prania pieniędzy.

Z uwagi na ogromny wzrost wartości najpopularniejszych kryptowalut, różne inwestycje alternatywne przyciągają osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu. To powoduje, że mogą paść ofiarą oszustów, którzy wykorzystują ich niewiedzę, naiwność i wiarę w szybki zysk” - napisano w komunikacie.

UOKiK zauważa, że mimo ostrzeżeń różnych instytucji inwestycje alternatywne są nadal popularne wśród konsumentów. Ma na to wpływ również to, że wydarzenia, które je promują są uwiarygadniane przez znane osoby. W rezultacie - konsument nie jest wystarczająco uważny, ostrożny i korzysta z tego rodzaju inwestycji alternatywnych.

SzSz(PAP)