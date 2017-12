Umiemy korzystać z Planu Junckera

Polska jest w czołówce pod względem wykorzystania środków z tzw. Planu Junckera. W tzw. dużym oknie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zdecydował o sfinansowaniu 24 projektów inwestycyjnych za ponad 26,6 mld zł. Ze wsparcia dla małych i średnich firm skorzystało ok. 8 tys. firm.

Plan Junckera był uruchamiany dosyć wolno. W ramach tzw. dużego okna na początku 2016 r., kiedy Ministerstwo Rozwoju przejmowało pieczę nad jego wdrażaniem, mieliśmy zatwierdzony 1 plan Mlekovity i 190 umów na mniejsze projekty. Byliśmy w ogonie rankingów teraz jesteśmy w czołówce. W ramach wykorzystania „dużego okna” Polska jest na 5 miejscu, a w ogólnym rachunku wykorzystania środków z tego programu plasujemy się na 6 – mówił Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

17 spośród wspomnianych 24 decyzji kredytowych zawarło już umowy kredytowe z EBI, wartość tych projektów szacuje się na ok 21,1 mld zł, a kwotę z EFIS na 7,5 mld zł.

W 2017 r. 11 inwestycji polskich miało zapewnione finansowanie z EFIS na łączną sumę 11,7 mld zł przy zaangażowaniu funduszu w wysokości 4,2 mld zł.

Środki EFIS z Planu Junckera zostały w 80 proc. zagospodarowane – mówił Słowik.

Jak informuje resort rozwoju, wśród krajów Grupy V4+4 Polska jest zdecydowanym liderem pod względem zatwierdzonego wsparcia z EFIS z kwotą dofinansowania przekraczającą 2,5 mld euro i pięciokrotnie przewyższającą wartość wsparcia kolejnego kraju czyli Czech.

Pomocne we wdrażaniu Planu Junckera było wsparcie Ministerstwa Rozwoju. Fundusze unijne są dostępne w formie grantów, stąd mniejsze zainteresowanie tym programem, co oznacza, że te wyniki wyglądają jeszcze korzystniej – mówił Piotr Michałowski, dyrektor warszawskiego biura EBI.

Finansowym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest zarządzany przez EBI. Wsparciem z tego funduszu są objęte inwestycje z „dużego okna” czyli „infrastruktura i innowacje”, a dotyczą one długoterminowych projektów o wartości co najmniej 25 mln euro. Innym wsparciem z tzw. małego okna objęte są „małe i średnie spółki o średniej kapitalizacji” zatrudniające nie więcej niż 3 tys. osób.

Wśród inwestycji, które dostały wsparcie z tzw. Planu Junckera można wymienić m.in. budowa trasy Łagiewnickiej w Krakowie, zakup i modernizacja taboru przez Przewozy Regionalne, budowa nowej linii produkcyjnej mleka w proszku przez spółdzielnię Mleczarską Mlekpol w Grajewie.

Wspieramy projekty samorządowe, planujemy możliwość wykorzystania EFIS, jako źródło finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego – dodał wiceminister rozwoju.

Jak podaje resort rozwoju, EFIS został przedłużony do końca 2020 r. (z perspektywą na kolejną prolongatę). Nowe przepisy mają wejść 1 stycznia 2018 r., a główną zmianą jest zwiększenie zakładanej wartości wygenerowanych inwestycji z 315 mld euro do 500 mld euro. I jak podkreśla resort Polska jest przygotowana do dalszego korzystania z funduszu.