Najwięcej funduszy z POIiŚ na drogi i kolej

58 proc. funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę 62,5 mld zł zostało już zakontraktowanych – informuje resort rozwoju. Ministerstwo szacuje, że do końca roku będzie to 62 proc. środków w sumie na 67,65 mld zł.

Już teraz wypełniliśmy rządowe plany na ten rok czyli 60,5 mld zł. Pieniądze zostały rozdysponowane na 1.238 inwestycji o łącznej wartości ponad 113,6 mld zł – mówił Witold Słowik, wiceminister rozwoju podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak informuje resort, większość z tych zakontraktowanych środków – 46 mld zł – to inwestycje z sektora transportu. W ramach inwestycji, na które umowy zostały zawarte, zaplanowano m.in. modernizację i budowę ponad 1.000 km autostrad i dróg ekspresowych i 530 km linii kolejowych.]

Jak podkreślali uczestnicy spotkania „PLK przygotowuje projekty na kwotę 15 mld zł, realizujemy największy projekt kolejowy w Europie”.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że na koniec listopada wypłacono państwom członkowskim ok. 21,1 mld euro z czego 6 mld euro trafiło do Polski, a z tego ponad połowa (3,1 mld euro) właśnie w ramach programu POIiŚ, co jest najwyższą kwotą refundacji.

Komisja Europejska sprawdzi w 2019 r. poziom realizacji celów w programach polityki spójności. Już teraz możemy powiedzieć, że nie ma zagrożenia dla ich wykonania – mówił wiceszef resortu rozwoju.

Jak podaje resort rozwoju inwestycje na kolei są przeprowadzane w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) sprawniej niż w perspektywie na lata 2007- 2013. Po trzech latach zostało zakontraktowanych 42 proc. funduszy na kwotę 8,8 mld zł (w roku 2010 było to 2,6 mld zł).

Jak informuje resort, na drogi i kolej przeznaczono najwięcej funduszy. Łącznie na dofinansowanie w ramach wspomnianego programu przeznaczono ok. 45 mld zł, z czego 90 proc trafi do GDDKiA. Docelowo za te pieniądze ma powstać 2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. Według resortu dotychczas ok. 64 proc. środków na drogi już zostało wykorzystanych.