UOKiK: Uwaga, te firmy mogą być piramidami finansowymi!

UOKIK wydał apel przestrzegający przed firmami, które podejrzewa o bycie piramidami finansowymi

Mimo ostrzeżeń różnych instytucji, inwestycje alternatywne są nadal popularne wśród konsumentów. Mają na to wpływ również popularne wydarzenia i osoby, które je promują.

Są uwiarygadniane przez znane osoby, np. szeroko relacjonowane przez media „Crypto Mission”, które zgromadziło ponad tysiąc osób. W rezultacie – konsument nie jest wystarczająco uważny, ostrożny i korzysta z tego rodzaju inwestycji alternatywnych - podaje UOKiK.

Dlatego ostrzegamy: korzystanie z opisanych przez nas modeli biznesowych wiąże się z dużym ryzykiem. Nie podejmuj pochopnie decyzji. Możesz stracić pieniądze, a nawet popaść w długi - informuje w swoim najnowszym komunikacie UOKiK.

Lista podmiotów, wobec których prezes UOKiK prowadzi postępowania w związku z ich działalnością:

Pierwszym podmiotem są FutureNet, FutureAdPro na Wyspach Marshalla – to portale oferujące w zamian za opłatę - nabywanie pakietów reklam. Zgodnie z informacjami na stronie spółki, musisz kupić pakiet i namówić inne osoby do udziału.

W piśmie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 13 grudnia 2017 r. dostaliśmy sygnał o funkcjonowaniu systemu o nazwie FutureAdPro, który może wprowadzać konsumentów w błąd i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową poprzez zakładanie i prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida. 28 czerwca 2017 r. prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (sygn. PO 2 Ds. 63.2016) - podaje w komunikacie UOKiK.

Kolejnym podmiotem są Netleaders i CL Singapore w Singapurze – firmy zachęcają do inwestycji, która ma polegać na zakupie licencji na wytwarzanie DasCoin. Obiecują szybkie zyski. Namawiają też osoby, które zainwestowały w DasCoin, aby zachęciły inne i dzięki temu mogłyby zarabiać. Kryptowaluta DasCoin nie istnieje, organizatorzy dopiero obiecują rozpoczęcie jej „wydobycia”. Tak naprawdę nie wiadomo, czym jest Das Coin, w związku z tym, konsumenci wpłacają pieniądze za coś, czego nie ma.

13.02.2017 r. KNF poinformowała UOKiK o tym, że DasCoin może wprowadzać konsumentów w błąd i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową poprzez zakładanie i prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida – informuje biuro UOKIK. 28 czerwca 2017 r. prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sygn. PO 5 Ds. 33.2017) - podaje urząd.

Następnym podmiotem, przed którym przestrzega UOKIK, jest One Life Network z Belize - zachęca do kupowania pakietów edukacyjnych OneLife lub OneAcademy, obiecuje możliwość otrzymywania korzyści materialnych za wprowadzenie innych osób do systemu.

Prezes UOKiK 31 października 2017 r. zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa - podał w komunikacie UOKiK.

Kolejną podejrzaną firmą jest Mart Diamonds w Warszawie – spółka, która oferuje inwestycje w diamenty. Powiązana z Grupą Finansową Proventus Herman i Wspólnicy oraz Prevalue Cooperative Owners.

11 grudnia 2017 r. prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie Prevalue i Mart Diamonds (sygn. PR 3 Ds. 1630.2016.VI) - podano.

UOKiK ostrzega też przed Grupa Finansowa Proventus Herman i Wspólnicy w Katowicach – proponuje konsumentom inwestycje w diamenty, prowadzą akcję pozyskiwania klientów dla innych podmiotów.

11 grudnia 2017 r. prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ o możliwości popełnienia przestępstwa - czytamy w komunikacie.

Ostrzega też przed Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku w Warszawie - zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, Spółdzielnia oferuje Klubowe Bonusy Członkowskie - naliczane od obrotu klubowego wynikającego z pośrednictwa w oferowaniu rekomendowanych produktów i udziałów.

11 grudnia 2017 r. prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie Prevalue i Mart Diamonds (sygn. PR 3 Ds. 1630.2016.VI) - podał urząd w komunikacie.

Pod lupą UOKIK jest też Fundacja Berkeley w Łodzi – funkcjonuje na zasadzie tzw. łańcuszka mailowego - dostajesz prośbę o przekazanie datku dla tej fundacji i polecasz ją innym, a następnie zostajesz jej podopiecznym. Fundacja obiecuje wynagrodzenie, jeżeli namówisz inne osoby do wpłaty pieniędzy.

Informacje o podejrzeniu, że działalność tej fundacji może naruszać interesy konsumentów lub stanowić nieuczciwą praktykę rynkową prezes UOKiK otrzymał m.in. od KNF 22.06.2017 r. - podaje w komunikacie UOKiK.

Należy też uważać na Questra Holding Inc. na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Questra World Global S.L. w Hiszpanii, Atlantic Global Asset Management w Republice Zielonego Przylądka – oferuje zakup pakietów inwestycyjnych, obiecuje wysokie zyski i możliwość zarabiania na sprzedaży firm i namawianiu innych osób.

Sygnały dotyczące działalności tych podmiotów prezes UOKiK otrzymał od KNF w pismach z 22.02.2017 r. i 11.05.2017 r., w których zwrócono uwagę, że mogą one być elementami jednego przedsięwzięcia, które nosi znamiona piramidy finansowej - czytamy.

Kolejnym jest Gold I Global Online Limited z siedzibą w Londynie – prowadzi działalność jako Global InterGold. Proponuje kupno złota inwestycyjnego, jednocześnie oferując korzyści za zachęcenie innych do przystąpienia do systemu lub jego promocję.

Podmiotem na liście postępowań jest także Goldsaver – oferuje kupno złota inwestycyjnego za bardzo niewielkie wpłaty, jednocześnie zachęcając do jego przechowywania niskimi kosztami.

05 grudnia 2016 r. prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (sygn. PO II Ds. 32.2017) - informuje UOKiK.

Kolejną, w ocenie UOKiK, podejrzaną firmą jest Lyoness – oferuje korzyści materialne, które są uzależnione od wprowadzania innych osób do programu. Wcześniej uczestnik wpłaca zaliczki na zakup bonów lub kart podarunkowych bądź dokonuje zakupów u partnerów handlowych.

Prezes UOKiK wydał również decyzję dotyczącą piramidy finansowej Recyclix, która proponowała udział w zarządzaniu odpadami. Postępowanie przeciwko Recyclix zostało wszczęte w maju 2017 r. Żeby przystąpić do systemu, klient musiał kupić od Recyclix co najmniej 100 kg odpadów, które spółka miała wysyłać do recyklingu, a zysk dzielić między konsumentów. Spółka Recyclix oferowała też pieniądze za nakłonienie innych osób do udziału w tej transakcji. Postępowanie w sprawie Recyclix prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sygn. PO III Ds. 23.2017).

Celebryci

UOKiK przygląda się też działaniom osób, które promują m.in. w internecie i mediach społecznościowych piramidy finansowe, a także inwestycje w kryptowaluty, pakiety reklamowe lub inne „inwestycje” alternatywne.

Postępowania prowadzone przez organy ścigania oraz prezesa UOKiK mogą zakończyć się zarzutami karnymi lub wydaniem decyzji dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w szczególności w razie podejrzenia stosowania zakazanego przez polskie prawo systemu promocyjnego typu piramida.

Jak ostrzega UOKIK:

Piramidy finansowe są nielegalne. Nie zarobisz na nich, ponieważ twoje pieniądze trafiają do pomysłodawców projektu, nie są inwestowane. Tak naprawdę nie wiesz, co się z nimi dzieje. Prędzej czy później system przestanie działać. Stracisz. Organizatorzy obiecują „zyski” z inwestycji w diamenty lub złoto, których mogą nie posiadać, albo w wymyślone przez siebie zjawiska, które także nie istnieją. Ostrzegamy: jest duże prawdopodobieństwo, że taka „inwestycja” jest oszustwem, a ty stracisz wpłacone pieniądze.

Uważaj na oferty łatwego i szybkiego zysku w zamian za to, że kupisz „kupony”, „pakiety inwestycyjne”, „świadectwa uczestnictwa”, kryptowalutę itp. Takie obietnice istnieją tylko w reklamach. Bądź czujny, gdy ktoś obiecuje pieniądze za to, że namówisz inne osoby. To może być piramida finansowa. Zawiadamiamy organy ścigania oraz prowadzimy postępowania w sprawach, w których podejrzewamy, że konsumenci mogą tracić pieniądze – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Po czym poznasz piramidę

Schemat działania piramidy jest następujący: wpłacasz pieniądze i polecasz inne osoby, za wprowadzenie których otrzymujesz wynagrodzenie. Pochodzi ono z wpłat osób, które bezpośrednio poleciłeś i które one dalej poleciły. W ten sposób to ty finansujesz piramidę i finansują je osoby, które ty poleciłeś. Jednak po pewnym czasie system upada, gdyż środki, które wpłacasz, nie są inwestowane w żadne aktywa i nie przynoszą zysków. Są wypłacane osobom zajmujących wyższą pozycję w łańcuszku piramidy. System ten działa dopóki więcej pieniędzy jest wpłacanych, niż wypłacanych, ale aby tak się stało, musi stale i lawinowo rosnąć liczba osób uczestniczących w piramidzie – a to nie jest możliwe. Przepadają twoje pieniądze. Urywa się kontakt z właścicielami. Tracisz. Systemy typu piramida maskowane są pod hasłami program, inwestycje, zarabianie w internecie, zarabianie w domu, platforma reklamowa. Oszustwo zgłoś organom ścigania (policja, prokuratura).

