Panie chętniej wydają prawdziwe pieniądze w grach

Kobiety chętniej sięgają po mikrotransakcje w grach - zarówno mobilnych jak i konsolowych czy komputerowych. Dla koncernów specjalizujących się w tego typu produkcjach panie są bardzo wartościowym odbiorcą.

Kobiety statystycznie mają być o 44 proc. bardziej wartościowym odbiorcą gier mobilnych niż mężczyźni. Tak wynika z danych DeltaDNA, która przeprowadziła badania na ten temat:

Panie nie tylko częściej decydują się na zakupy w grach ale wydają też więcej na same urządzenia na których grają - zwykle panie jeśli już chcą grać, sięgają po urządzenie klasy premium (warte powyżej 300 dolarów) - po sprzęt z tego samego segmentu sięgnie zaledwie 21 proc. mężczyzn.. Z iPhonów do grania korzystać ma 21 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn.

CZYTAJ TEŻ: GAZETA BANKOWA: Wojna o mikrotransakcje

Gdy chodzi o dobór samych gier to panie preferują gry logiczne i losowe zaś panowie sięgają raczej po gry akcji i strategiczne:

Ma to bardzo znaczące implikacje dla wydawców gier mobilnych. Gra przeznaczona dla kobiet ma po prostu większe szanse na przyniesienie zysku niż ta skierowana do mężczyzn. Biorąc też pod uwagę to, że kobiety preferują produkcje typu łamigłówki czy kasyno, które są znacznie tańsze w produkcji i utrzymaniu, ekonomia tworzenia gier akcji i strategicznych, wycelowanych w mężczyzn, wydaje się trudna do uzasadnienia.