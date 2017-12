Sposób na wyższe emerytury na agendzie rządu

Rząd w najbliższych miesiącach wprowadzi na ścieżkę legislacyjną projekt ustawy dotyczący pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego

Chcemy w najbliższym miesiącach wprowadzić na ścieżkę legislacyjną program budowy kapitału, a także temat dotyczący przyszłości otwartych funduszy emerytalnych - powiedział Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu.

Według niego, spokojna dyskusja wokół systemu emerytalnego jest warunkiem wstępnym akceptacji społecznej i brak tej dyskusji kilka lat temu doprowadził do wielu kontrowersji wokół reformy systemu.

Na początku listopada br. projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

System PPK jest przeznaczony dla 11,4 mln Polaków, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne. Jest on współfinansowany przez państwo - w formie 250 zł składki powitalnej i 240 zł corocznej dopłaty, a także w formie zwolnienia pracodawcy ze składek na ubezpieczenie społeczne od wpłat wnoszonych do PPK. Przy wpłacie 2% wynagrodzenia kolejne 1,5 dopłaca pracodawca, z możliwością zwiększenia wpłat do 4% po obu stronach.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys powiedział wcześniej, że system PPK wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Wcześniej mówił, że po wprowadzeniu PPK na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł.

Pod koniec września br. wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pracownicze plany kapitałowe (PPK) wejdą w życie najpóźniej od 2019 r.

ISBnews, mw