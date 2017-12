PKO BP: nie słabnie wysokie tempo wzrostu PKB

Dane ze sfery realnej za listopad potwierdziły, że w IV kw. 2017 r. wysokie tempo wzrostu gospodarczego utrzymuje się – oceniają ekonomiści PKO BP.

W swoim komentarzu do dzisiejszych danych GUS (Czytaj: Sprzedaż detaliczna wzrosła dużo powyżej oczekiwań) piszą, że głównym źródłem zmienności danych były efekty statystyczne: „dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 9,1 proc. r/r (z 12,3 proc. r/r w październiku; PKO: 9,6 proc.; konsensus: 9,0 proc.), dynamika produkcji budowlanej obniżyła się nieznacznie do 19,8 proc. r/r (z 20,3 proc. r/r w październiku; PKO: 16,0 proc.; konsensus: 14,8 proc.), a realna sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,8 proc. r/r (wobec 7,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu; PKO: 7,7 proc.; konsensus: 6,6 proc.)”. I dodają, że mimo nieco niższych dynamik w przemyśle i budownictwie pozytywne trendy wzrostowe są nadal silne.

Nasze miesięczne szacunki PKB sugerują, że dynamika PKB w IV kw. 2017 r. kształtuje się w okolicach odczytu odnotowanego w III kw. 2017 r. (4,9 proc.) - napisali w komentarzu.

Ich zdaniem dotychczasowe tendencje wzrostowe w gospodarce będą kontynuowane. Wyraźny wzrost produkcji budowlano-montażowej potwierdza odbicie inwestycji publicznych. Mocne wzrosty produkcji dóbr inwestycyjnych (maszyny i urządzenia, metale, wyroby z surowców mineralnych) wpisują się w ten trend. Jak dodają konsumpcja nie osłabła.