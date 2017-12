PKP Intercity idzie na zakupy

PKP Intercity przeznaczy 7 mld zł na modernizację i zakup taboru. Środki na realizację inwestycji będą pochodziły m.in. z dokapitalizowania spółki PKP, środków własnych oraz funduszy unijnych - informuje przewoźnik

Program obejmuje modernizację i zakup wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jak zapowiada spółka 80 proc. połączeń uruchamianych przez przewoźnika będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru.

W sumie w ramach właśnie przyjętej strategii do 2023 r. polskie koleje zmodernizują ponad 700 wagonów oraz kupią 185 nowych. Według przewoźnika będą to pojazdy bezprzedziałowe i przedziałowe 1 i 2 klasy, gastronomiczne oraz do przewozu rowerów, wielofunkcyjne COMBI oraz wagony ze specjalnymi, rodzinnymi przedziałami.

Według planu PKP Intercity pasażerowie będą przewożeni też jednym z 19 nowych i 14 zmodernizowanymi elektrycznymi składami.

NA liście zakupów przewoźnika znalazło się też 118 lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych, do tego w planach jest zmodernizowanie blisko 200 lokomotyw.

Część pojazdów ma być przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. W ramach strategii planowana jest również modernizacja i budowa nowych stacji postojowych i całej towarzyszące infrastruktury np. myjni.

Jak informuje Marek Chraniuk prezes PKP Intercity w 2017 r. prognozowany zysk spółki wyniesie ok. 270 mln zł, przewożąc ponad 40 mln pasażerów.

7 mld zł to najwyższa w historii spółki kwota wydana na inwestycje w tabor. Z myślą o różnych grupach pasażerów wprowadzimy m.in. wielofunkcyjne wagony CoMBI, a także wagony ze specjalnymi miejscami dla dzieci - zapowiada prezes PKP Intercity.

Zdaniem Andrzeja Bittela wiceministra w resorcie budownictwa i infrastruktury pasażerowie wracają na kolej, co potwierdzają wyniki przewozowe PKP Intercity.

Od stycznia do października wszyscy przewoźnicy przewieźli ponad 254 mln ludzi, czyli o 10 mln więcej niż w 2016 r, a to oznacza, że udział tego przewoźnika w rynku wynosi ponad 14 proc., co daje mu trzecie miejsce na rynku pod względem przewiezionych pasażerów - wylicza wiceminister.

jak dodaje Bittel do 2020 r. w porównaniu z 2015 r, liczba pasażerów PKP Intercity wzrośnie o 47 proc., a do 2030 r. o blisko 120 proc.

To oznacza, ze spółka chce przewieźć 70 mln podróżnych - prognozuje Bittel.

Jak przypomniał Jarosław Oniszczuk z zarządu PKP Intercity, spółka w 2015 r miała 50 mln zł straty.

Przez 8 lat generowała straty, dzisiaj wychodzimy na prostą. W 2016 r zysk wyniósł już 48 mln zł, a w tym prognozowany jest na poziomie 270 mln zł - mówi Oniszczuk.

Obecnie wartość całego majątku polskich kolei wynosi 5,7 mld zł, a w 2020 r ma osiągnąć 8,3 mld zł.

Zdaniem Krzysztofa Mamińskiego prezesa PKP, najpierw będą dostarczane prototypowe pojazdy w ramach partnerstwa innowacyjnego, a kiedy jednostki testowe przejdą procedurę sprawdzającą, dopiero wtedy nastąpi dostarczenie reszty pojazdów.

W ten sposób na tory wyjadą pojazdy sprawdzone i niezawodne - dodaje prezes PKP.

Odnowa taboru jest związana także z ochroną środowiska poprzez ograniczenie emisji hałasu, spalin oraz wymianę urządzeń sanitarnych. Po zakończeniu programu około 98 proc. pociągów PKP Intercity będzie wyposażonych w toalety z zamkniętym systemem - poinformował przewoźnik.