Rusza największy blok energetyczny w Polsce

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice, należącej do grupy Enea, będzie największy w Polsce, To bardzo ważna inwestycja dla kraju - poinformował we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Premier we wtorek po południu weźmie udział w uroczystości oddania do użytku nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.

Mamy dziś otwarcie nowego bloku energetycznego, największego w Polsce, o mocy 1075 MW. Bardzo ważna inwestycja, zrobiona w ramach zakładanego budżetu. Bez większych opóźnień, a więc duży sukces - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, minister energii Krzysztof Tchórzewski „bardzo ładnie przyspieszył z tą inwestycją”.

Wszystkie czynniki wykonawcze, współpraca międzynarodowa z Hitachi - bardzo dobra - dodał.

W uroczystości, oprócz Morawieckiego, udział mają wziąć m.in. Tchórzewski i prezes Enei Mirosław Kowalik.

Oddawany oficjalnie we wtorek do użytku blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 1075 MW jest jedną z największych tego typu jednostek na świecie. W Polsce będzie największym pojedynczym źródłem energii, z pozycji lidera zepchnie działający od 2011 r. blok na węgiel brunatny o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów.

Budowa bloku rozpoczęła się w 2012 roku, generalnym wykonawcą zostało konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej przekracza 45,5 proc, a wartość inwestycji to 6,4 mld zł brutto (5,1 mld zł netto). Uruchomienie bloku pozwoli spółce Enea Wytwarzanie osiągnąć 13-proc. udział w produkcji energii elektrycznej w kraju.

Na podst. PAP