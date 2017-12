MF nagrodziło informatycznych VAT-manów

MF wybrało i nagrodziło najlepszych programistów i informatyków do walki z oszustami podatkowymi, którzy brali udział w konkursie „MinFinTech”. Jeżeli zechcą, dostaną pracę w spółce Aplikacje Krytyczne.

Uczestnikom konkursu dziękował za udział i gratulował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Zaoferowali nam swoje umiejętności, pomysłowość, entuzjazm, a my mogliśmy podzielić się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniem. Razem pracowaliśmy nad czymś ważnym, bo nasz projekt wpisuje się w szeroki obszar działań Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej - mówił Banaś.

Wyraził nadzieję, że wśród laureatów konkursu są osoby, które zwiążą swoją przyszłość z ministerstwem finansów i Krajową Administracją Skarbową.

Praca w administracji publicznej jest służbą Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, którym dobro naszego kraju leży na sercu. Razem możemy stworzyć nowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo budżetu państwa - powiedział wiceminister.

Odczytał także list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników konkursu. Szef rządu wyjaśnił w nim, że zadania postawione w konkursie były poważnymi wyzwaniami intelektualnymi. Wiem od jurorów, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wybitnymi umiejętnościami informatycznymi oraz kreatywnością - poinformował premier w liście.

Dodał, że liczy, iż część uczestników konkursu dołączy do resortu finansów, aby wspólnie pracować dla Polski.

Polska potrzebuje takich ludzi jak wy, armii „Vatmanów”, specjalistów z sektora IT, którzy będą zawsze o krok przed mafiami, oszustami podatkowymi żerującymi na wykluczonych cyfrowo państwach - zaznaczył Morawiecki.

Wskazał, że efektem ich pracy są rozwiązania unikalne w skali Europy, a może świata. Po ich wdrożeniu przez spółkę Aplikacje Krytyczne i KAS, Polska posiadać będzie najbardziej rozwinięte narzędzia do walki z oszustami, wykorzystujące zautomatyzowane procesy analityki i Big Data. Zdaniem Morawieckiego, projekt „MinFinTech” stał się synonimem nowoczesnej administracji skarbowej, jest przedmiotem pytań z zagranicy.

W „Kategorii biznesowej” zwyciężyła Testowa Drużyna, drugie miejsce zajął zespół PPP, a trzecie - Miszcze. W „Kategorii technicznej” pierwsze miejsce zajęła drużyna PPP, drugie - Codeheroes, a trzecie - Testowa Drużyna. Laureaci otrzymali do podziału 150 tys. zł oraz tytuły „Vatmanów” oraz propozycje pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, która dostarcza MF i KAS technologię i oprogramowanie do szybkiego identyfikowania oszustów podatkowych.

Prezes spółki Aplikacje Krytyczne Piotr Towarek powiedział po konferencji, że złoży oferty pracy wszystkim uczestnikom konkursu.

Będziemy chcieli, aby dalej pracowali z nami, jako członkowie naszej drużyny Aplikacji Krytycznych - powiedział.

Poinformował, że spółka chciałaby zatrudnić wszystkich wybranych do konkursu, czyli ponad 20 osób.

Wiemy jednak, że część z tych osób pracuje już zawodowo i z różnych powodów nie zgłosiła chęci zmiany pracy. Natomiast część osób zgłosiła akces. Będziemy z nimi rozmawiać, aby od nowego roku zaczęli prace w naszych barwach - powiedział.

Dodał, że chciałby, aby udało mu się przekonać do podjęcia pracy w spółce dziesięć osób.

Towarek poinformował ponadto, że algorytmy wymyślone w trakcie konkursu, wytworzone w ekspresowym tempie, na razie nie nadają się do „produkcyjnego” wdrożenia.

Muszą zostać usprawnione, ulepszone. To między innymi mają robić członkowie tych zespołów, aby doprowadzić je do fazy działania produkcyjnego - powiedział. Dodał, że liczy także, iż ministerstwo będzie kontynuować konkurs.

Jak informuje resort finansów, konkurs „MinFinTech” powstał we współpracy MF, KAS i spółki Aplikacje Krytyczne. Rywalizacja rozpoczęła się dwa miesiące temu w trakcie hackathonu HackYeah w Krakowie. Podczas tego maratonu dla programistów odbył się pierwszy etap konkursu. Blisko 2 tys. uczestników mogło wybrać zadanie opracowane przez MF i szukać oszustów VAT-owskich na portalach aukcyjnych. Najlepszych informatyków zaproszono do Warszawy, gdzie przystąpili do drugiego etapu rywalizacji w „MinFinTech”.

Tym razem otrzymali do rozwiązania dwa zadania: techniczne - weryfikujące umiejętności czysto informatyczne oraz biznesowe - pozwalające ocenić kompetencje w obszarze finansów i podatków. Pierwsze polegało na stworzeniu samouczącego się algorytmu, który poprzez zestawianie faktury będzie w stanie wyławiać puste faktury i identyfikować fałszywe transakcje.

Drugie polegało na wyłowieniu nierzetelnych podatników, którzy znajdują się w zagranicznych rejestrach i prowadzą w kraju kilka czy kilkanaście firm.

