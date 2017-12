Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Kurs akcji spółki Marvipol Development wzrósł w debiucie na GPW o 10,9 proc. do 8,15 zł.

Grupa Enea oficjalnie oddała do użytku nowy blok energetyczny o mocy 1.075 MW brutto w Elektrowni Kozienice. We wtorek przedstawiciele Enei oraz firm wykonawczych w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisali protokół przekazania inwestycji do eksploatacji.