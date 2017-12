Koniec BOR. Gen. Pawlikowski: I dobrze

Przekształcenie BOR w Służbę Ochrony Państwa (SOP), która zyska nowe uprawnienia, w tym operacyjno-rozpoznawcze, to dobre rozwiązanie, wzmacniające system bezpieczeństwa państwa - ocenia gen. bryg. Andrzej Pawlikowski, szef BOR w latach 2006-07 i 2015-17

To bardzo dobre rozwiązanie, które będzie służyło wzmocnieniu systemu bezpieczeństwa państwa - powiedział gen. Pawlikowski.

Pytany we wtorek o opinię na temat ustawy o powołaniu Służby Ochrony Państwa, nad którą pracuje obecnie Senat, Pawlikowski szeroko skomentował nadchodzące zmiany.

SOP będzie jednym z kluczowych, istotnych elementów, służących poprawie bezpieczeństwa państwa, a przede wszystkim zapewnieniu ochrony najważniejszym osobom w państwie - podkreślił gen. Pawlikowski, przypominając, iż jest on autorem pomysłu reformy BOR i nowych regulacji w tym zakresie. - Analiza dotychczasowego funkcjonowania BOR skłoniła do refleksji o konieczności głębokiej korekty statusu prawnego formacji. Owa zmiana jest gruntowną modyfikacją funkcjonowania służby pod względem organizacyjno-prawnym, doprowadzającą do powstania zupełnie nowej formacji ochronnej. Stanowi ona odpowiedź na potrzeby praktyki działań ochronnych i przede wszystkim będzie gwarantować skuteczność oraz szybkość działań formacji - zauważył gen. Pawlikowski.