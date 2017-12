Face ID, czyli z twarzy niepodobnyś do nikogo

Face ID jest to nowy sposób interakcji z naszymi urządzeniami, który dopiero co może zadomowić się i wpisać w naszą codzienność. Póki co jest wykorzystywany w smartphone’ach, ale być może w przyszłości właśnie w ten sposób będziemy otwierać nasze auta, autoryzować płatności w sklepie lub wypłacać pieniądze z bankomatu. Słowem, całkiem prawdopodobnie, w przyszłości, każdy rachunek przyjmiemy dosłownie na twarz

Alior Bank zaprosił właśnie klientów do korzystania z nowej bankowości internetowej i mobilnej. Systemy zostały udostępnione wszystkim klientom indywidualnym banku oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą czy korzystającym z usług biura maklerskiego. Klienci posiadający smartfony iPhone X, jako pierwsi w Polsce, już mogą logować się bankowości internetowej za pomocą Face ID

Bank udostępniał nowe wersje systemów bankowości internetowej i mobilnej etapami. Ostatnia grupa klientów została zaproszona w grudniu br. Jednocześnie klienci mogą korzystać z dotychczasowych wersji systemów. Aplikacja mobilna dostępna będzie do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, a system bankowości internetowej do końca drugiego kwartału 2018 r.

Nowe systemy bankowości internetowej i mobilnej udostępnialiśmy klientom w ciągu tego półrocza systematycznie, w kilku etapach. W tym czasie pozyskiwaliśmy od użytkowników opinie i wykorzystywaliśmy je w bieżących pracach i planach dotyczących rozwoju. Od czerwca zrobiliśmy już kilkanaście aktualizacji – mówi Celina Waleśkiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialna m.in. za rozwój bankowości cyfrowej. – Z informacji uzyskanych od klientów wiemy, że szczególnie docenili oni aplikację mobilną i nowe możliwości, które oferują m.in. płatności zbliżeniowe HCE, wygodniejszą metodę logowania, przelewy na numer telefonu BLIK oraz opcję skanowania faktur, ułatwiającą wykonywanie przelewów przez smartfon bez konieczności przepisywania danych – dodaje Celina Waleśkiewicz.

Klienci chcą właśnie prostych sposobów logowania do aplikacji mobilnych. W przypadku telefonów z systemem iOS użytkownicy mogą korzystać z technologii biometrycznej Touch ID, czyli logować się przykładając palec do czytnika linii papilarnych. Posiadacze telefonów iPhone X – jako jedni z pierwszych w Polsce – mogą już teraz logować się również za pomocą Face ID, czyli identyfikacji biometrycznej twarzy. Z kolei użytkownicy telefonów z systemem Android korzystają z kodu PIN.

Apple, firma warta więcej niż PKB Polski w 2011 roku, pokazała nowe modele iPhone’ów, obsługujących Face ID we wrześniu. Z okazji dziesięciu lat od przedstawienia przez Steve’a Jobs’a pierwszego iPhone’a zaprezentowano model iPhone X. Urządzenie, które z pozoru nie wyróżnia się niczym na tle konkurencji. Ładowanie indukcyjne, wąskie ramki ekranu, podwójny aparat, rozpoznawanie twarzy to wszystko już można było znaleźć na rynku w lepszym lub gorszym wydaniu. No właśnie, ostatnimi czasy Apple coraz mniej zaskakiwał innowacyjnością swoich rozwiązań, a smartphone’y z możliwościami rozpoznawania twarzy można było spotkać już wcześniej - np. Samsung S8. Co więc jest interesującego w iPhone X? Jest to Face ID.

Craig Federighi has revealed that Face ID / autor: Apple Insider

Pod tą nazwą kryje się całkowicie nowa technologia, która wykorzystuje mapowanie 3D twarzy. Technologia ta wspierana jest przez najnowocześniejszy procesor A11 Bionic, którego częścią jest “neural engine” odpowiadający za wsparcie sieci neuronowych. Apple do analizy twarzy użytkownika wykorzystuje przednią kamerę oraz moduł podczerwieni wyświetlający 30 000 punktów. Mają one za zadanie jak najwierniej odwzorować twarz, aby utworzony model 3D porównać z zaszyfrowanym w urządzeniu wzorem. Dzięki dostępności dużych mocy obliczeniowych dane te nie muszą być przesyłane na serwery w celu weryfikacji poprawności, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo.

Teoretycznie podobnie działa Touch ID, więc można spytać „po co mi skanowanie twarzy?”. Touch ID potrafi być zawodne, nawet wilgotne dłonie mogą uniemożliwić prawidłowe odczytanie linii papilarnych. Z Face ID jest inaczej - ocenia Michał Żmujdzin z agencji technologicznej Move Closer - dzięki sieciom neuronowym, nowy iPhone uczy się rozpoznawać naszą twarz coraz lepiej za każdym razem. Nie jest dla niego przeszkodą użytkownik z zarostem, kryjący się za okularami, czy noszący nakrycie głowy. Dodatkowo Face ID jest metodą bezpieczniejszą niż Touch ID o blisko 20 razy, a także szybszą.

Odblokowanie urządzenia potrafi być niezauważalne i wraz z czasem i ulepszeniem oprogramowania coraz szybsze.

Jest to na tyle bezpieczne rozwiązanie, że niektóre banki, jak wspomniany Alior Bank, zdecydowały się na dodanie (jako jednej z możliwości zalogowania do aplikacji mobilnej banku), jako opcji oprócz Touch ID i tradycyjnego kodu PIN, właśnie Face ID.

Kwestią czasu jest korzystanie z takich rozwiązań w co dziennych płatnościach, a sam Apple oferuje taką możliwość w Apple Pay. Korzystając z udogodnień ekosystemu stworzonego przez Apple (iOS, macOS) jesteśmy w stanie logować się przy użyciu twarzy do serwisów internetowych autoryzując dostęp do naszego pęku kluczy iCloud - iCloud Keychain. Potencjalni użytkownicy bojący się o zeskanowanie twarzy wbrew ich woli, mogą być spokojni. Face ID domyślnie wymaga uwagi użytkownika od-odblokowania.

To znaczy, że póki właściciel nie spojrzy na telefon, ten nie zostanie odblokowany - mówi Michał Żmujdzin z Move Closer. - Jest to bardzo interesująca funkcja, która może być wykorzystywana nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa. Możliwości śledzenia uwagi użytkownika mogłyby zostać wykorzystywane do analizy UX/UI. Użytkownicy z ograniczeniami mogliby np. w ten sposób przewijać treść na ekranie. Można byłoby w ten sposób ocenić atrakcyjność treści dla użytkownika lub po skanie twarzy stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak na ten moment dostęp do danych uwagi użytkownika jest zabezpieczony i wykorzystywany wyłącznie przez Apple. Przykładowe sposoby wykorzystania uwagi to np. wyświetlenie treści powiadomień na ekranie startowym, dopiero gdy użytkownik spojrzy na urządzenie (dzięki czemu nie musimy się obawiać o naruszenie naszej prywatności) - dodaje.

Możliwości, które technologia Face ID daje developerom i użytkownikom, i sposób w jaki zostanie wykorzystana jest ograniczony wyłącznie przez wyobraźnię. Apple wraz z nowym systemem iOS 11 udostępnił bibliotekę ARkit, która pozwala w przystępny sposób korzystać zmożliwości jakie daje skanowanie twarzy 3D (np. Animojis), jak również wykorzystanie wbudowanych w smartphone’y aparatów.

