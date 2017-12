Azoty: Grace Technologies wygrywa Polimery Police

Zarząd PDH Polska S.A. zarekomendował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wybór licencji na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc., podmiot zależny W.R. Grace & Co.-Conn. Po zgodach Zarządu i Rady Nadzorczej, decyzja wymaga jeszcze akceptacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDH Polska S.A.

Polimery Police to projekt o strategicznym znaczeniu dla Grupy Azoty. Decyzja o wyborze licencji stanowi kolejny krok etapu przygotowywań pod największą inwestycję polskiego sektora chemicznego w XXI w. Wydłużenie łańcucha produktowego do polipropylenu stwarza potencjał wygenerowania dodatkowej i bardziej stabilnej marży. Daje możliwość funkcjonowania na większym i bardziej chłonnym rynku polipropylenu oraz spłaszczenia cykliczności naszego biznesu. Po uruchomieniu instalacji nastąpi istotna przebudowa struktury naszych przychodów, a obszar pozanawozowy stanie się znaczącym ich źródłem – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Polimery Police to kompleks produkcyjny mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną. W PDH Polska trwa równolegle proces związany z wyłonieniem przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz” za cenę ryczałtową. Spółka posiada już licencję na technologię Oleflex do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2019 r., natomiast zakładany termin ich zakończenia to koniec 2022 r.

Całkowita wartość kapitału wymaganego na realizację inwestycji w zintegrowany kompleks PDH-PP oszacowana została na 1,27 mld euro, z czego blisko 1 mld euro stanowią nakłady inwestycyjne (CAPEX), a pozostała część wydatków związana jest z kosztami finansowania w okresie budowy, kosztami funkcjonowania spółki projektowej oraz wymaganymi w przyjętej dla projektu formule finansowania project finance rezerwami.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz 3 pozycję w produkcji PPA6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

mw