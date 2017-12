MdM tylko do końca września

Program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) dobiega końca, wnioski będzie można składać od 2 stycznia do 30 września 2018 r. - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do rozdysponowania jest 381 mln zł.

W 2018 r. do rozdysponowania pozostała nam kwota ok. 381 mln zł. Doświadczenia ubiegłych lat podpowiadają nam, że środki te wystarczą na dofinansowanie wkładu własnego dla ok. 13 tys. wnioskodawców. Jeśli zainteresowanie będzie utrzymywać się na poziomie zbliżonym do tegorocznego, to pula wyczerpie się już w ciągu kilku dni stycznia 2018 r. - powiedział, cytowany w komunikacie, Przemysław Osuch, zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK.