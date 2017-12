HIT! Petru pisze „Plan Petru”, ale partię zostawił z długami

Nowoczesna ma trochę ponad 2 mln zł zobowiązań - poinformowała w RMF FM przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer, pytana o długi ugrupowania. Zaznaczyła, że Nowoczesna płaci swoje zobowiązania na bieżąco.

Na początku grudnia portal Onet.pl podał, że Nowoczesna stoi na skraju bankructwa. Według informacji portalu, partia ma długi sięgające niemal 5 mln złotych, a do końca roku musi znaleźć milion na zaległe płatności.

Pytana o wysokość długu partii Lubnauer odpowiedziała, że nie wynosi on tyle ile podał Onet. Kwotę 5 mln zł nazwała bzdurą. Dopytywana ile w takim razie partia ma długu powiedziała, że „w sumie mamy około, coś trochę ponad 2 mln zł”. Zaznaczyła, że w tej kwocie jest zaciągnięty w 2015 r. kredyt w PKO BP oraz zobowiązanie wobec telewizji Polsat za spoty wyborcze w kampanii parlamentarnej.

Szefowa Nowoczesnej pytana była także o inne sprawy dotyczące partii, m.in. o byłego lidera ugrupowania.

Słyszałam, że Ryszard Petru zajmuje się w tej chwili pisaniem Planu Petru, czyli konkurencji dla Planu Morawieckiego. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, dlatego że biorąc pod uwagę to, co Morawiecki proponuje, to warto zaproponować coś bardziej konkretnego. Będę go w tym wspierać - zadeklarowała.