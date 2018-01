Wzrasta sprzedaż broni na świecie

Pogarszająca się sytuacja geopolityczna skłoniła w ostatnich kilku latach rządy wielu państw do znacznego zwiększenia wydatków na obronę, tj. głównie na zakup broni i nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Korzystają na tym największe, głównie amerykańskie i zachodnioeuropejskie koncerny zbrojeniowe i producenci samolotów i okrętów. Dla nich przedłużające się Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie, w krajach Azji i Afryki oraz napięta sytuacja na Ukrainie to swoista gwarancja osiągania dużych zysków ze sprzedaży broni.

Zdaniem ekspertów ze Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) pomyślna koniunktura dla tych producentów utrzyma się w najbliższych paru latach. Od ubiegłego roku notują oni stały wzrost sprzedaży broni i różnego sprzętu wojskowego. W 2016 roku sto największych koncernów zbrojeniowych sprzedało broni, sprzętu wojskowego i usług za 374,8 mld dolarów, tj, o 1,9 proc. więcej niż w roku poprzednim. Do 2015 roku sprzedaż broni i innych materiałów wojskowych zmniejszała się w roku na rok.

Największy udział w sprzedaży broni i sprzętu wojskowego miały w ub. roku koncerny amerykańskie (57,9 proc. ), z których aż 38 znalazło się w setce największych producentów i eksporterów tych towarów. SIPRI nie publikuje danych odnośnie wielkości sprzedaży broni przez firmy chińskie, gdyż nie posiada wiarygodnych danych o wielkości ich produkcji i wartości sprzedaży. Ogólna wartość sprzedaży broni i sprzętu wojskowego przez koncerny amerykańskie wyniosła w 2016 r. 217 mld dol (wzrost o 24 proc. w stosunku do roku poprzedniego), przez firmy zachodnioeuropejskie 91,6 mld dol. (wzrost o 0,2 proc.) z czego 36.1 mld dol. przypadało na firmy brytyjskie i 18,6 mld dol. na firmy francuskie.

Natomiast firmy z Rosji sprzedały w ub. roku broni i sprzętu wojskowego za 26,6 mld dol. (wzrost o 3,8 proc. w porównaniu do roku 2015). Dla porównania wartość sprzedaży tych towarów przez firmy z Południowej Korei wyniosła w ub. roku 8,4 mld dol. (wzrost aż o 20,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Oprócz firm południowo-koreańskich w globalnym biznesie zbrojeniowym liczą się coraz bardziej także firmy z Brazylii, Indii i Turcji.

Jednak największymi graczami w tym biznesie pozostają i pewnie jeszcze długo pozostaną koncerny amerykańskie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmował w ub. roku Lockheed Martin ze sprzedażą w wysokości 40,8 mld dol. (o 10,7 proc. wyższą niż w roku poprzednim), a na drugim miejscu znalazł się Boeing, który tylko nieco zwiększył w 2016 r. sprzedaż wytwarzanego sprzętu wojskowego m.innymi dzięki przejęciu pod koniec 2015 roku od United Technologies spółki Sikorsky produkującej helikoptery.

Wśród zachodnioeuropejskich producentów i eksporterów broni i sprzętu wojskowego przodują firm brytyjskie, których osiem ujętych zostało w ub. roku w globalnej setce koncernów zbrojeniowych . Zanotowały one w minionym roku wzrost sprzedaży o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania transeuropejska firma Airbus zanotowała w tym samym okresie spadek sprzedaży o 2,7 proc. do poziomu 12,5 mld dol. Tylko trzy firmy niemieckie znalazły się w ub. roku w setce największych, globalnych koncernów zbrojeniowych. Były to Krauss-Maffei Wegmann (wzrost sprzedaży o 12,8 proc.), Rheinmetall (o 13,3 proc.) i ThyssenKrupp (spadek o 3 proc.).

Dla porównania w setce globalnych koncernów zbrojeniowych znalazło się ub. roku 10 firm rosyjskich, które łącznie zanotowały wzrost sprzedaży o 3,8 proc.. Nie może też dziwić fakt, że ze względu na nie zakończony konflikt zbrojny we Wschodniej Ukrainie największy wzrost sprzedaży broni i uzbrojenia zanotowała w ub. roku ukraińska spółka UkrOboronProm aż o 25 proc. (do niewielkiego jednak poziomu w porównaniu z koncernami zachodnimi tj. 1,06 mld dol.). Głównym odbiorcą wyrobów tej firmy była ukraińska armia. Firma ta zajęła 77 miejsce w gronie stu największych, światowych koncernów zbrojeniowych ( bez uwzględniania jednak chińskich firm produkujących różne rodzaje broni i sprzętu wojskowego, o działalności których rząd w Pekinie nie publikuje wiarygodnych danych).