Bardzo cenne meble z Polski

Wartość wyeksportowanych z Polski mebli po trzech kwartałach tego roku wzrosła do 5,88 mld euro z 5,47 mld euro rok wcześniej, czyli o 7,6 proc. - wynika z najnowszego „Biuletynu eksportera mebli”, przygotowanego przez Centrum Analiz Branżowych (CAB).

Z danych CAB wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku z Polski wyeksportowano 2,6 mln ton mebli, czyli o 6,6 proc. więcej niż po trzech kwartałach 2016 r.

„To bardzo dobre wyniki całej branży meblarskiej, która zdecydowaną większość produkcji sprzedaje na rynkach zagranicznych. Meble z Polski można kupić niemal na całym świecie. W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2017 roku trafiły do 169 krajów, a w 71 spośród nich sprzedaż polskich eksporterów przekroczyła 1 mln euro” - informuje CAB w komunikacie.

Według Centrum Analiz Branżowych głównym odbiorcą polskich mebli są Niemcy. W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku z Polski do Niemiec wyeksportowano meble za 2,09 mld euro, co stanowiło 35,6 proc. całego eksportu. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku eksport do Niemiec wzrósł o 6 proc.

Od stycznia do września 2017 roku meble za ponad 300 mln euro polskie firmy sprzedały także we Francji (411 mln euro, o 5,8 proc. więcej niż przed rokiem), Wielkiej Brytanii (390 mln euro, wzrost o 0,2 proc.), oraz Holandii (359 mln euro, wzrost o 8,6 proc.).

