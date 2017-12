Święta już nie drenują portfeli. Czekamy na wyprzedaże

Co trzeci badany zamierza wydać minimum 300 zł w trakcie poświątecznych i noworocznych wyprzedaży - wynika ze środowego raportu KPMG. W trakcie promocji najchętniej kupowane są obuwie, odzież, kosmetyki oraz elektronika

W najbliższym czasie co trzeci konsument, który wziął udział w badaniu, zamierza przeznaczyć minimum 300 zł na zakupy podczas wyprzedaży poświątecznych i noworocznych, a kolejne 17 proc. konsumentów na zakupy chce wydać od 200 do 300 zł. Blisko co czwarty respondent odpowiedział, że nie zaplanował jeszcze budżetu do wydania podczas promocji sezonowych - wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Wyprzedaże i promocje - jak zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków”.