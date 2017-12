Wielkopolska: 15 mln euro z UE na kulturę

Ponad 15 mln zł z UE trafi do wielkopolskich instytucji kultury. Unijne środki zostaną przekazane na renowację i adaptację poznańskiego Fortu VII oraz przebudowę Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie.

Umowy na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu podpisał w środę marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

„Oba projekty, które otrzymały dofinansowanie, łączy to, że poprawiając infrastrukturę jednocześnie dostosują te miejsca do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w przypadku Centrum Kultury w Gnieźnie - także dla matek z małymi dziećmi, aby one też mogły bez przeszkód korzystać z oferty kulturalnej” - powiedział marszałek.

Ponad 11,3 mln zł trafi do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Dzięki tym środkom zostanie przeprowadzona renowacja i adaptacja Fortu VII, czyli pierwszego na ziemiach polskich obozu koncentracyjnego. Łączna kwota projektu to ponad 17 mln zł.

Dzięki dotacji z funduszy unijnych, w Forcie wykonana zostanie m.in. renowacja murów fosy. Wyremontowany i na nowo zagospodarowany ma zostać również teren w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni, które obecnie są niedostępne dla zwiedzających. Projekt zakłada również odrestaurowanie muru przy bramie głównej oraz odtworzenie bramy zamykającej most. Zdaniem dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasza Łęckiego, dzięki dotacji uda się odtworzyć autentyczny, XIX-wieczny wygląd fortyfikacji.

Jak podkreślono w środę na konferencji prasowej, w ramach projektu przewidziano także zakup wyposażenia niezbędnego dla ekspozycji i wystaw, które będą udostępnione na terenie Fortu VII: replik karabinów, armat, beczek na proch, mundurów niemieckich. „Powstanie także turystyczna ścieżka fortyfikacyjna, która, mamy nadzieję, przyciągnie do Fortu także miłośników poznańskich fortyfikacji, czyli kolejne środowisko osób zainteresowanych historią” - zaznaczył Łęcki.

W poznańskim Forcie VII w czasie II wojny światowej zginęło co najmniej 4,5 tys. osób. Oficjalnie Fort był więzieniem i obozem przejściowym dla ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak był przede wszystkim obozem zagłady.

W październiku 1939 roku w Forcie VII Niemcy dokonali pierwszego masowego zagazowania więźniów. Tlenkiem węgla zatruto wtedy ok. 400 pacjentów szpitali psychiatrycznych. Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które mieści się w Forcie VII podaje, że więźniami obozu było miedzy 18 tys. a 40 tys. osób, w tym poznańska elita, powstańcy wielkopolscy, ale też młodzież, instruktorzy harcerscy, nauczyciele i duchowni. Obóz istniał w tym miejscu do kwietnia 1944 r.

Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie, otrzyma z kolei prawie 4 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy. Jak mówił w środę dyrektor Centrum Grzegorz Reszko, środki te zostaną wykorzystane przede wszystkim na przebudowę, rozbudowę i remont budynku. Z tej sumy zagospodarowany ma zostać także teren przy Centrum, by było to miejsce przyjazne m.in. rodzinom z dziećmi. Łączna kwota tego projektu to 5,5 mln zł.

„Projekt zakłada też wprowadzenie takich rozwiązań, aby z proponowanych aktywności dla dzieci, seniorów, można było korzystać także w sobotę, czy w niedzielę, czyli wtedy, kiedy zazwyczaj Centrum jest zamknięte” - mówił Reszko. W centrum pojawić się ma też m.in. wielkie akwarium, oraz specjalny pokój, w którym dzieci będą mogły przenieść się w świat fantazji i malować - jak podkreślił Reszko - „dosłownie po wszystkim”.

Dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014 +, czyli „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, przyznał dofinansowanie w łącznej wysokości blisko 140 mln zł.

PAP/ as/