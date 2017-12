LINK4 stawia palmę na bezpieczny wyjazd

Wybierasz się w okresie świąteczno-noworocznym w podróż po kraju lub za granicę? LINK4 ubezpieczy Twój każdy wyjazd. A jeśli korzystasz z lotniska w podwarszawskim Modlinie, swoją polisę możesz nabyć… pod palmą

Od kilku dni na lotnisku Warszawa-Modlin uwagę podróżnych przykuwa blisko 3-metrowa palma. To nowy element zainstalowanego tam w marcu przez LINK4 polisomatu, w którym można „od ręki” wykupić polisę turystyczną. Na dotykowym ekranie urządzenia wyświetlają się proste komunikaty, które krok po kroku prowadzą klienta do zakończenia procesu zakupu ubezpieczenia. Polisomat LINK4 jest wyposażony w terminal do płatności kartą, a po opłaceniu polisa zostaje wysłana na adres e-mail ubezpieczonego.

Palma została zainstalowana przy innowacyjnym urządzeniu jeszcze przed okresem świąteczno-noworocznym, który sprzyja częstszym podróżom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W ten sposób LINK4 chce zachęcić do ubezpieczenia siebie i swoich bliskich, zwłaszcza w czasie Świąt i Nowego Roku, kiedy myślenie o ochronie ubezpieczeniowej podczas wyjazdów nie znajduje się na liście priorytetów. Tymczasem to właśnie wtedy jesteśmy narażeni na takie ryzyka jak choroba, wypadek czy złamanie przepisów.

W odpowiedzi na te ryzyka LINK4 oferuje dwa warianty ubezpieczenia turystycznego, z którego klienci mogą skorzystać: wariant rekomendowany, który został przygotowany z myślą o typowym wyjeździe oraz wariant elastyczny, samodzielnie dostosowany przez klienta do jego indywidualnych potrzeb. Proponowana ochrona obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego i kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ci, którzy lubią spędzać czas aktywnie, mogą rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych, letnich z nurkowaniem i innymi sportami wysokiego ryzyka. Dodatkowo, klienci odnawiający ubezpieczenie OC lub AC w LINK4, otrzymują gratis promesę Ubezpieczenia Podróże (z zakresem terytorialnym: Polska lub Europa) na 7 dni dla jednej osoby.