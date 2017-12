Zadłużenie Polski prawie nie drgnęło

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2017 r. wzrosło w stosunku do października o 0,3 proc., do ok. 935 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

Według szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2017 r. wyniosło ok. 935 mld zł, co oznaczało wzrost o 6,3 mld zł (0,7 proc,) wobec końca 2016 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z danych resortu, dług krajowy miał wartość ok. 646,1 mld zł, zaś dług w walutach obcych to ok. 288,9 mld zł.

MS, ISBNews