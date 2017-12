Brexit jednak trochę później?

Brytyjska premier Theresa May powiedziała w środę w Izbie Gmin, że rząd poprze poprawkę do ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej, która pozwala na zmianę daty opuszczenia Wspólnoty. Jak zaznaczyła, byłoby to możliwe tylko w „nadzwyczajnych okolicznościach”.

Zgodnie z rządową propozycją w ustawie data Brexitu zostanie zapisana na 29 marca 2019 roku - dwa lata po uruchomieniu artykułu 50. rozpoczynającego proces wyjścia z UE.

Wielu posłów Partii Konserwatywnej skrytykowało jednak takie rozwiązanie, sugerując, że pozbawia ono Wielką Brytanię elastyczności, gdyby w interesie kraju leżała zmiana daty opuszczenia Wspólnoty, np. ze względu na przeciągające się negocjacje. Zgodnie z ich poprawką termin ten zostanie zapisany w ustawie, ale będzie mógł zostać zmieniony, jeśli okaże się to konieczne.

„Przyjęliśmy tę poprawkę, (…) ale mogę zapewnić (posłów), że użyjemy tego jedynie w wyjątkowych okolicznościach, (przesuwając datę wyjścia) o jak najkrótszy okres” - zapewniała May.

Ustępstwo May jest kolejnym sygnałem świadczącym o tym, jak krucha jest jej większość parlamentarna po tym, gdy w ubiegłym tygodniu grupa posłów rządzącej Partii Konserwatywnej wyłamała się z linii partyjnej i zagłosowała z opozycją, przyjmując poprawkę zmuszającą rząd do poddania ostatecznego porozumienia z Unią Europejską pod głosowanie w obu izbach parlamentu.

Środowa decyzja premier ma głównie wymiar symboliczny i jest odbierana jako element wywierania presji na rząd, by zabiegał o szybkie postępy w dalszych negocjacjach z Unią Europejską.

Zgodnie z brytyjską propozycją po dacie wyjścia ze Wspólnoty powinien rozpocząć się około dwuletni okres przejściowy. Unijni negocjatorzy zasugerowali, że powinien on potrwać 19 miesięcy i wygasnąć 31 grudnia 2020 roku, kiedy kończy się obecny budżet UE.

Podczas grudniowego szczytu Rady Europejskiej liderzy 27 państw członkowskich ocenili, że w dotychczasowych negocjacjach wykonano „wystarczający postęp”, który pozwolił na przejście do drugiej fazy rozmów poświęconej przyszłemu partnerstwu Wielkiej Brytanii z UE.

Według źródeł negocjatorzy obu stroną liczą na zakończenie rozmów dotyczących warunków okresu przejściowego do marca 2018 roku, a następnie rozpoczną pracę nad porozumieniem regulującym przyszłe relacje obu stron.

