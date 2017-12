Nowe programy inwestycji drogowych zatwierdzone

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził i skierował do realizacji kolejnych dziewięć programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączna wartość to około 325 mln zł - poinformował w środę resort.

Są to zadania związane z przygotowaniem do realizacji odcinka drogi ekspresowej, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 ton na oś, budową lub przebudową mostów - napisano w komunikacie.

Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, przejść dla pieszych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych - dodano.