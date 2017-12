Stocznia Marynarki Wojennej już w PGZ

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni jest już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej - poinformowano w środę. Od 1 stycznia 2018 r. kontrolę operacyjną nad Stocznią obejmie PGZ. W 2011 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną Stoczni MW w Gdyni.

Zespół Prasowy MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformował w środę, że

Grupa PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa - PAP) sfinalizowała transakcję zakupu Stoczni Marynarki Wojennej”. Poinformowano, że w środę w Gdyni została podpisana umowa nabycia spółki pomiędzy PGZ Stocznią Wojenną a Syndykiem Stoczni Marynarki Wojennej (SMW). Na mocy zawartej umowy już od 1 stycznia PGZ obejmie kontrolę operacyjną nad spółką - czytamy w komunikacie.

Umowę podpisali Konrad Konefał, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej oraz Syndyk Stoczni Marynarki Wojennej Magdalena Smółka.

Podpisanie umowy zamyka formalny proces nabycia przedsiębiorstwa spółki Stocznia Marynarki Wojennej, a jednocześnie otwiera drogę do przejęcia kontroli operacyjnej nad spółką i rozpoczęcia prac związanych przygotowaniem stoczni do rozpoczęcia działalności w strukturach PGZ - napisano w komunikacie.

Jak czytamy, „podstawowym celem nabycia Stoczni Marynarki Wojennej przez Grupę PGZ jest zabezpieczenie aktywów o strategicznym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz wykorzystanie potencjału operacyjnego i rozwojowego SMW w celu ochrony podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej”. Cytowany w komunikacie Konrad Konefał, prezes Zarządu PGZ Stocznia Wojenna tłumaczy, że „dzięki rozbudowie potencjału technicznego PGZ o infrastrukturę SMW, dysponujemy zapleczem odpowiednim do realizacji projektów w ramach programu Zwalczanie Zagrożeń na Morzu”.

Transakcja realizowana jest w trybie art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli ze względu na interes bezpieczeństwa państwa. Stocznia Marynarki Wojennej zajmuje się budową i remontami okrętów na rzecz Marynarki Wojennej oraz innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych. Teren SMW obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 325 tys. m kw. przystosowany do produkcji okrętowej. Do kluczowych aktywów stoczni należą m.in. dok pływający, podnośnik statków oraz stanowiska do budowy statków. W 2012 r. Stocznia miała 1,3 mln zł zysku, w 2013 r. - 2,6 mln zł, w 2014 r. - 7,1 mln zł a w 2015 r. Stocznia osiągnęła zysk w wysokości 22 mln zł.

1 grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wyraża zgodę na nabycie przez PGZ Stocznia Wojenna części mienia Stoczni Marynarki Wojennej.

Polska Grupa Zbrojeniowa skupia ponad 60 spółek branży zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy to około 5 mld zł. Wchodząca w skład PGZ spółka PGZ Stocznia Wojenna była jedynym podmiotem, który odpowiedział na wystosowane na początku br. przez syndyka będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni ogłoszenie dotyczące sprzedaży majątku tego zakładu. PGZ Stocznia Wojenna zaoferowała prawie 225 mln zł i pod koniec maja b.r. strony podpisały w tej sprawie umowę przedwstępną.

Stocznia Marynarki Wojennej remontuje, modernizuje oraz produkuje uzbrojenie i sprzęt wojskowy na potrzeby obronne Polski. Spółka świadczy też usługi dla armatorów z Unii Europejskiej. Stocznia wpisana jest na listę spółek o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. W 2011 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

