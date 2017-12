KZN wybrał grunty Poczty Polskiej do budowy mieszkań

Krajowy Zasób Nieruchomości wybrał nieruchomości należące do Poczty Polskiej, które zostaną przeznaczone na mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus - poinformował w środę PAP wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Samorządy mogą nabyć na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego nieruchomości należące do Poczty Polskiej, które po remoncie lub adaptacji mogą zostać włączone do oferty lokali mieszkalnych, którymi dysponują gminy.

Grunty Poczty Polskiej wraz z budynkami znajdującymi się na nich, wybrane przez Krajowy Zasób Nieruchomości to Bartniki, Bestwina, Bojszowy, Chałupki, Dziwnów, Górki Wielkie, Izbicko, Kuźnia Raciborska, Niegosławice, Serock, Stare Jabłonki, Urle, Wińsko.

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zostały umieszczone powyższe nieruchomości wraz z ofertami zawierającymi m.in. metraż powierzchni działki, powierzchni budynku, uwarunkowania prawne oraz dokładny opis lokalizacji nieruchomości.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa. Grunty, które wejdą do KZN zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

Na podst. PAP