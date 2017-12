Infrastruktura: Ważne inwestycje w drogi i kolej

W 2017 roku mieliśmy niedosyt podpisywania nowych umów na budowę kolejnych odcinków dróg. Ta sytuacja musi zmienić się w kolejnych miesiącach 2018 roku.

Póki co w budowie było ok. 1200 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, a ponad 700 kilometrów – w przetargach. Największym sprawdzianem będzie to, jak teraz firmy poradzą sobie na budowach i jak będą rozwiązywane spory. Ważną decyzją finansową było zwiększenie wartości programu budowy dróg krajowych ze 107 mld do 135 mld złotych oraz podpisanie umów na kilka dodatkowych odcinków dróg.

– Wykonawcy i podwykonawcy zwracają uwagę na coraz większy brak ludzi do pracy. Z tego powodu część podmiotów rezygnuje ze współpracy z dużymi firmami. Posiłkowanie się pracownikami z Ukrainy już nie pomaga. To największy problem 2017 roku, który w kolejnych miesiącach się utrzyma. Zaczął natomiast rozkręcać się inwestycyjny Krajowy Program Kolejowy – powiedział Adrian Furgalski wiceprezes ZDG TOR – Pochłonie prawie 66 mld złotych, z czego połowa jest już w podpisanych umowach albo w otwieranych ofertach. Część, która ma zostać zrealizowana przez państwo – a dokładnie Polskie Linie Kolejowe, została dobrze wykonana. Jedną z większych porażek rządu w 2017 roku było nieprzeprowadzenie przez Sejm ustawy, która miała wprowadzić opłatę drogową. Wpływy te miały zostać przeznaczone przede wszystkim na drogi samorządowe. Do poprawy ich stanu potrzeba dodatkowych ponad 100 mld złotych. To problem, z jakim będzie trzeba zmierzyć się w kolejnych latach. Został on poruszony w exposé nowego premiera, który zapowiedział, że będzie szukał rozwiązań – podkreślił Furgalski.

eNewsroom.pl/ as/