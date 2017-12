Dane należy poprawnie szyfrować

Ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa w sieci są silne hasła. Jak nie powinny wyglądać? Należy unikać wykorzystywania widocznych na klawiaturze, oczywistych ciągów znaków – np. cyfr czy liter z klawiszy znajdujących się blisko siebie.

Do ich rozszyfrowania zostały stworzone specjalne słowniki – które pozwalają agresorowi na przygotowanie wzorców haseł – i są wykorzystywane w celu przejmowania czyjejś tożsamość. Dodatkowo należy uważać na korzystanie z haseł, które znajdują się na liście najczęściej używanych przez użytkowników i mogą zostać łatwo odgadnięte. Jak się przed tym ustrzec?

– Można stosować hasła, które są nam bliskie – tekst piosenki, wiersz czy wyliczanka, które możemy zmodyfikować dodając znaki specjalne. Oprócz tego warto zastępować litery cyframi i odwrotnie. Dzięki temu nasze hasło będzie bardziej bezpieczne – powiedział Artur Szachno, ekspert UseCrypt – Należy także unikać stosowania tego samego hasła do różnych serwisów. Hakerzy posiadają zaawansowane metody, które pozwalają na wykorzystanie rozwiązań słownikowych. Są to bazy zwrotów przejętych wcześniej z serwisów, do których się włamywano. Takie zestawy są podłączane do aplikacji, która automatycznie sprawdza hasła. Ataki typu brutalnego mogą wykorzystywać potężne zbiory słownikowe, porównywalne nawet do dużej biblioteki. Obecnie pamięci komputerowe mają znaczną pojemność. Digitalizacja tekstów umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Dzięki temu zbiory te mogą zostać użyte do włamania się na konto. Dlatego hasła powinny być jak najbardziej złożone. Wraz z ich trudnością rośnie bezpieczeństwo naszych danych. Jednocześnie zmniejsza się opłacalność przeprowadzania ataków, które wymagają dużo czasu – wskazał Szachno.

