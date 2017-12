Innowacje uczynią z Polski europejskiego lidera

Jako największa instytucja finansowa w naszym kraju musimy inwestować w majątek, zdrowie i edukację Polaków oraz w innowacje, które uczynią z Polski europejskiego lidera – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Ufa nam 16 mln Polaków. Tradycje marki sięgają 1803 r., kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Od ponad 200 lat tym, co stanowi o tożsamości Grupy PZU, jest działalność ubezpieczeniowa. Naszym klientom zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie bankowości, usług medycznych, zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Dbamy o polską gospodarkę, lecz także dzięki naszemu zaangażowaniu w różnorodne projekty wspieramy polską kulturę, społeczności lokalne i rozwój aktywności fizycznej milionów Polaków.

Silna gospodarka

Ubezpieczenia pozostają głównym i najważniejszym filarem działalności Grupy PZU. Jesteśmy liderem rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych z udziałem w składce przypisanej na poziomie 37 proc. oraz numerem jeden na rynku ubezpieczeń na życie z udziałem w okresowej składce przypisanej brutto na poziomie 45 proc. Każdego dnia PZU dba o to, by oferowane produkty były dopasowane do potrzeb klientów, a jakość obsługi w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem była na najwyższym poziomie.

W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju Grupa PZU rozszerza swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia. Ponadto zgodnie z opublikowaną 24 sierpnia 2016 r. strategią Grupy PZU na lata 2016–2020 zwiększyliśmy inwestycje w sektor bankowy.

Banki w naszej Grupie

Jesteśmy dumni, że w Grupie PZU jest Alior – jeden z najbardziej innowacyjnych banków na polskim rynku. Alior jest mocno nastawiony na wzrost i cały czas dynamicznie się rozwija. Jako młody „cyfrowy buntownik” wciąż szuka możliwości ekspansji. Kiedy kupowaliśmy Alior Bank, zależało nam, by ze średniego banku przekształcał się w jednego z największych graczy w pierwszej lidze. Cały czas ten cel realizujemy.

W czerwcu przejęliśmy również część akcji Pekao SA. To bank o ugruntowanej pozycji w Polsce. Jest drugi na liście banków w naszym kraju i cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków. Wielu z nich do dziś pamięta polskiego żubra – jako symbol tego banku. Dzięki nam znów wrócił do logo Pekao.

PZU ma bardzo ambitny plan wykorzystania synergii z bankiem Pekao. Ta firma to bardzo duży podmiot o szerokiej skali działalności z gigantyczną siecią dystrybucyjną i dobrymi relacjami z klientami. To dla nas obszar do stworzenia wielu nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, produktów oszczędnościowych czy polis na życie, np. dla małych i średnich firm rodzinnych. Połączenie sił PZU i Pekao w znaczący sposób wpłynie na stabilność, a także na finansowy rozwój polskiej gospodarki. I, co bardzo istotne, szczególnie zależy nam, by zmiany na lepsze dostrzegli sami klienci. Dlatego liczymy na efektywną współpracę z bankiem na poziomie oferty.

Dlaczego polskie banki są ważne?

Wszyscy doskonale pamiętają światowy kryzys finansowy z 2008 r. W tym czasie prawie 70 proc. banków w Polsce było w rękach kapitału zagranicznego. Co oznacza, że wszelkie kluczowe decyzje finansowe nie zapadały w naszym kraju. Banki zagraniczne działające w Polsce dostosowywały swoją politykę do warunków kryzysowych, ale nadrzędnym celem były korzyści – środki finansowe – płynące do zagranicznych central, a nie do kieszeni polskich klientów. Inaczej wyglądała sytuacja np. w PKO BP, który był w polskich rękach. Bank ten zapewniał warunki kredytowania dostosowane do realnej sytuacji w kraju, a nie za naszymi granicami. To dlatego tak istotną kwestią jest fakt, że centrum decyzyjne Pekao SA mieści się w Warszawie.

Wielu się zastanawia, czy dwa duże banki z udziałem skarbu państwa to nie za dużo na jednym rynku? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim to dwa banki nastawione na innych klientów. Ale łączy je z pewnością wspólny cel – obydwa chcą zagwarantować polskim klientom indywidualnym i przedsiębiorcom dostęp do najlepszych usług finansowych.

PZU jest liderem na rynku finansowym. To nie powód do obaw – wręcz przeciwnie. W kryzysie liczy się siła finansowa, którą my mamy. Polski sektor bankowy jest wciąż mocno rozdrobniony i z pewnością w najbliższym czasie będziemy jeszcze obserwować kolejne konsolidacje banków, nie tylko tych z udziałem sektora publicznego, lecz i prywatnego. Duże banki wchłaniają mniejsze i to jest naturalna kolej rzeczy. To dla nas bardzo dobra droga rozwoju.

Nasza wizytówka – ubezpieczenia

W naszym portfolio znajdują się wszystkie możliwe typy ubezpieczeń. Od komunikacyjnych, majątkowych, emerytalnych, finansowych przez zdrowotne czy na życie. Z tego jesteśmy znani od wielu pokoleń. Klienci doceniają nas za rzetelność, profesjonalizm czy szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pokazują to choćby ostatnie wydarzenia na Pomorzu. W takich sytuacjach PZU działa natychmiast. W miejsca nawałnic, podczas których ludzie stracili cały dobytek, wysłaliśmy nasze mobilne biura obsługi PZU Pomoc. Zmobilizowaliśmy dodatkowych pracowników, by nasi klienci zostali obsłużeni szybko i profesjonalnie. Sprawnie wypłacaliśmy odszkodowania, w wielu przypadkach bez oględzin rzeczoznawców. Zorganizowaliśmy też specjalny konwój z najpotrzebniejszymi narzędziami i sprzętem niezbędnym do naprawy i zabezpieczenia uszkodzonego mienia.

PZU Zdrowie

Zdrowie to segment, w którym PZU rozwija się dynamicznie z ogromnym apetytem na miejsce lidera. Obecnie wiele osób oprócz ubezpieczenia w NFZ chce mieć dodatkową ochronę. I słusznie. Będąc ubezpieczonym w PZU Zdrowie bez zbędnej biurokracji i wielogodzinnego oczekiwania klienci mogą zrobić badania czy umówić się z lekarzem specjalistą. Solidność naszej marki i usługi na najwyższym poziomie zyskują uznanie coraz większej liczby klientów.

Wiemy, że mamy bardzo szeroką dystrybucję ubezpieczeń, jednak wciąż zadajemy sobie pytanie o jej kształt w przyszłości. Coraz mniej klientów odwiedza placówki bankowe czy ubezpieczeniowe. Nic w tym dziwnego, skoro wiele czynności wykonywanych dotychczas przez pracownika banku czy agenta można zrobić samemu, bez wychodzenia z domu. Naturalną odpowiedzią na to jest profesjonalne doradztwo finansowe w zakresie bankowości i ubezpieczeń w oddziałach. To usługi, których klienci nie otrzymają przez internet. Dzięki obecności w naszej Grupie Banku Pekao klienci w jednym miejscu znajdą wiele usług finansowych w zakresie ochrony majątku, życia, zdrowia i oszczędności, które będą dla nich wsparciem na różnych etapach życia.

Inwestowanie w gospodarkę

Jesteśmy przekonani, że rozwój i wzrost całego polskiego społeczeństwa jest w naszym dobrze pojętym interesie. Dlatego poprzez Fundusz Witelo angażujemy się we wspieranie inwestycji w najbardziej innowacyjne i rokujące polskie start-upy.

Podobnie jak duże spółki finansowe innych rozwiniętych gospodarek uważamy, że nasz rodzimy rynek może być konkurencyjny i rozwijać się w globalnym wyścigu tylko wówczas, gdy wszyscy – my Polacy – o to zadbamy. Oczywiście celem całego zarządu grupy PZU jest i zawsze będzie zwiększanie wartości naszej spółki dla jej akcjonariuszy, klientów i pracowników. Natomiast aby generować coraz lepsze wyniki, grupa PZU nie może działać w próżni. Jako największa instytucja finansowa w naszym kraju musimy inwestować w majątek, zdrowie i edukację Polaków oraz w innowacje, które uczynią z Polski europejskiego lidera.

Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA

wrzesień 2017

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne