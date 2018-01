Polskim pracodawcom życzymy

Nowy rok to okres składania życzeń i wyrażania swoich własnych marzeń. Ogarniamy wszystko świeżym spojrzeniem i podejmujemy nowe wyzwania.

Zapytaliśmy organizacje reprezentujące polskich pracodawców o to, jakie zmiany w nowym roku są przez nich oczekiwane, aby poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

W 2018 roku życzylibyśmy sobie przewidywalności prawa, rzetelnych konsultacji i ocen skutków regulacji. Przedsiębiorcy oczekują „jedynie” realizacji swoich ustawowych uprawnień - usłyszeliśmy od działaczy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ustawy o organizacjach pracodawców oraz o Radzie Dialogu Społecznego gwarantują reprezentatywnym organizacjom pracodawców określone terminy na wyrażenie stanowiska wobec projektów aktów dotyczących biznesu. Praktyka działania administracji rządowej jest najczęściej sprzeczna z tymi uprawnieniami. Inwestorzy nie mogą być zaskakiwani nowymi przepisami w ostatniej chwili, bo ma to wpływ na ich decyzje. Życzylibyśmy sobie także równego traktowania podmiotów publicznych i niepublicznych, aktywizacji osób biernych zawodowo, bo prawie we wszystkich branżach brakuje pracowników, ułatwienia zatrudniana cudzoziemców, obniżenia kosztów pracy i dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców - dodali.

Życzymy sobie, by 2018 rok był czasem zakończenia prac nad kluczowymi pakietami nowych rozwiązań poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, takich jak przede wszystkim Konstytucja biznesu. Liczymy na wprowadzenie nowego prawa zamówień publicznych oraz eliminującego niepotrzebne bariery kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Mamy nadzieję, że będzie mogła zostać podjęta dyskusja na temat konkretnych projektów zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego - mówi Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy równie rozwiązań służących załagodzeniu narastającego od pewnego czasu problemu braku rąk do pracy na krajowym rynku, takich jak ułatwienia w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu, nowych rozwiązań adresowanych do repatriantów oraz wdrażania programów sprzyjających zwiększaniu poziomu aktywności zawodowej w polskim społeczeństwie - uzupełnia listę życzeń.