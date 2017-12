Wyłudził ponad 270 mln zł. Teraz sypie

Kolejną osobę zamieszaną w wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami i luksusowymi autami zatrzymano na polecenie wrocławskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Grupa mogła wyłudzić ponad 270 milionów złotych

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące zakładania firm, które następnie były wykorzystywane do oszustw podatkowych i przestępstw gospodarczych.

Sprawca został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam prokurator ogłosił mu zarzuty dotyczące pomocnictwa w popełnieniu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw skarbowych - poinformowała Prokuratura Krajowa.