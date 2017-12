Orlen dodaje gazu kogeneracji

PKN Orlen ocenia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku nastąpi w I kw. 2018 r., podała spółka

Po udanej synchronizacji bloku z Krajowym Systemem Energetycznym we wrześniu 2017 roku oraz po osiągnięciu mocy maksymalnej ok. 600 MWe w listopadzie 2017 roku, blok w grudniu 2017 roku po raz pierwszy dostarczył parę technologiczną do Zakładu. Obecnie przeprowadzany jest szereg czynności eksploatacyjnych bloku niezbędnych do pozyskania pozwolenia na użytkowanie bloku - czytamy w komunikacie.

W połowie września PKN Orlen podawał, że przeprowadził pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty, tzw. first fire w bloku gazowo-parowym (CCGT) o mocy 600 MW w Płocku.

Po oddaniu do użytku bloku w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh, co będzie stanowiło ok 4,5% energii elektrycznej produkowanej w Polsce.

Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 r., PKN Orlen zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)SzSz