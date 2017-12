Pekao ma umowę na gwarancje dla startupów

Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącą kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu „EaSI”, poinformował bank. Dzięki umowie startupy - firmy działające nie dłużej niż dwa lata, otrzymają 80 proc. zabezpieczenia kapitału i odsetek. Przyznany limit portfela to 60 mln zł, w tym 25 mln to kwota kredyty inwestycyjne, a 35 mln zł to kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.

Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla startupów. Teraz, młode firmy, które nie zdążyły jeszcze zbudować kapitałów, a jednocześnie potrzebują wsparcia w początkach działalności, mogą uzyskać kredyty, a o gwarancję zatroszczy się bank we współpracy z UE. Dla banku, to też ogromna korzyść, bo dzięki gwarancjom zmniejsza się ryzyko finansowania startupów i możemy otworzyć się na młode firmy – powiedział wiceprezes Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

W ramach linii portfelowych będą realizowane dwie umowy: na kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł. Obydwa produkty przeznaczone są dla startupów i są zabezpieczane przez EFI do wysokości 80 proc. kapitału i odsetek.

Przyznany limit portfela to 60 mln zł w podziale na 25 mln na kredyty inwestycyjne oraz 35 mln kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat - czytamy także.

Bank podał także, że aktualnie prowadzone są prace na rzecz pozyskania kolejnych środków europejskich dla jego klientów .

EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) to zarządzany przez Komisję Europejską program wsparcia, którego jednym z elementów są unijne gwarancje portfelowe Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla instytucji finansowych udzielających mikrofinansowania na zakładanie lub rozwijanie działalności mikroprzedsiębiorstw.

ISBNews, MS