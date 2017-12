Uznani eksperci od innowacji dołączą do Alior Banku

Od stycznia 2018 r. Daniel Daszkiewicz oraz Andrzej Dominiak wzmocnią zespół Alior Banku w realizacji strategii „Cyfrowego buntownika” i budowie najbardziej innowacyjnego banku w Europie

Daniel Daszkiewicz, ekspert z międzynarodowym doświadczeniem we współpracy z FinTechami, zdobytym m.in. w grupie Citi w Nowym Jorku, pokieruje nowo utworzonym Departamentem FinTech. Andrzej Dominiak, który jest menedżerem z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora bankowego, obejmie funkcję Dyrektora Centrum Innowacji.

Daniel Daszkiewicz od 10 lat związany jest z bankowością. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w grupie Citi w Nowym Jorku. Ostatnio zajmował tam stanowisko FinTech and Corporate Innovation Global Lead, zarządzając strategicznym programem, w ramach którego powstawały innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii finansowych oraz projekty związane z cyfrową transformacją sektora bankowego. Był odpowiedzialny m.in. za wyszukiwanie, nawiązywanie partnerstw i współpracę z firmami z branży FinTech. Wcześniej, pracując również w grupie Citi w Nowym Jorku, zarządzał globalnym portfolio produktów mobilnych dla klientów korporacyjnych w ponad 100 krajach. Przez wiele lat związany był również z branżą start-upów.

Andrzej Dominiak to uznany menedżer z prawie 20-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zawodowym. Ostatnio, jako Development Head w Citibank International, kierował działem rozwoju oprogramowania dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, a także zarządzał operacjami technologicznymi. Stworzył i kierował Innovation Lab w Citibank International. Odpowiadał m.in. za opracowanie koncepcji jednostki, zbudowanie zespołu, funkcji badawczo-rozwojowej dla całej organizacji oraz zarządzanie innowacjami dla odpowiednich obszarów działalności banku. Jest wybitnym specjalistą w zakresie IT i technologii.

Cieszę się, że mogę przekazać zarządzanie procesem innowacji oraz dokończenie obecnie realizowanych projektów Danielowi Daszkiewiczowi i Andrzejowi Dominiakowi. To uznani, międzynarodowi liderzy w świecie innowacji bankowych. Jestem pewien, że ich doświadczenie znacząco wzmocni pozycję Alior Banku jako jednego z najbardziej innowacyjnych banków w regionie – powiedział Tomasz Motyl, Dyrektor Centrum Innowacji. Bardzo dziękuję Tomaszowi Motylowi za niezwykle istotny wkład w budowę Alior Banku, za jego wizjonerstwo przejawiające się w przełomowych projektach na rynku, takich jak np. Alior Sync, za budowanie i promowanie marki Alior Banku na całym świecie, stworzenie od podstaw pionierskiej w sektorze bankowym jednostki Innovation Lab oraz za wielką pasję, ogromne poświęcenie i ponadprzeciętne zaangażowanie we wszystkie powierzane mu zadania – powiedział Michał Chyczewski, p.o. Prezesa Zarządu Alior Banku.

Alior Bank jest w trakcie wdrażania nowego modelu zarządzania innowacjami. Do 2020 roku zamierza corocznie zainwestować w rozwój IT i innowacje ok. 100 mln zł, w tym 10 mln zł rocznie w partnerstwa oraz w przedsięwzięcia z sektora FinTech i innowacji. Nowy system zarządzania opiera się na wewnętrznym ekosystemie innowacji, który wykorzystuje crowdsourcing i łączy się z kilkutysięczną społecznością pracowników oraz kilkumilionową grupą klientów. W ramach zewnętrznego ekosystemu innowacji start-upy mogą znaleźć w Alior Banku partnera, który umożliwia skalowanie innowacyjnych rozwiązań, dzieli się doświadczeniem swoich fachowców oraz ma zaplecze finansowe i technologiczne, aby maksymalizować efektywność współpracy.

W grudniu br. Alior Bank ogłosił powstanie unikalnego programu akceleracyjnego dla startupów technologicznych. Do programu bank zamierza przyjmować m.in. projekty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. W ramach tworzonego akceleratora zewnętrznym podmiotom zostanie udostępniona platforma do rozwoju ich rozwiązań, oparta o środowisko OpenAPI.

Celem Alior Banku jest zbudowanie 20 partnerstw z FinTechami do 2020 roku, czyli w horyzoncie realizacji strategii „Cyfrowego buntownika” Ambicją banku jest stanie się bankiem pierwszego wyboru dla FinTechów w Europie.