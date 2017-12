Deficyt w kasie państwa po listopadzie

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, po listopadzie wydatki państwa wyniosły 323,3 mld zł, czyli 99,3 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Wydatki z kolei to 325,7 mld zł, a więc 84,6 proc. planu.

To oznacza, że znowu w kasie państwa pojawił się deficyt, który wyniósł 2,4 mld zł, czyli 4,1 proc.

Resort finansów informuje również, że w okresie styczeń - listopad 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych w tym okresie wyniósł 13,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - listopad 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach, a więc w dochodach z podatku VAT były wyższe o 20,3 proc. (tj. ok. 24,7 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2 proc., (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 8,6 proc.(tj. ok. 3,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 12,9 proc. (tj. ok. 3,1 mld zł) – czytamy w informacji MF.