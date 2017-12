Jest szansa na kompromis z KE, w sprawie Puszczy

Jak nieoficjalnie ustalił RMF FM, Komisja Europejska wstrzymuje się z wysłaniem wniosku o - sięgające 100 tysięcy euro dziennie - kary dla Polski w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej

Bruksela zamierza wysłać do Warszawy prośbę o dodatkowe wyjaśnienia. To może oznaczać przygotowanie kompromisu, a przynajmniej jest to sygnał, że sprawa Puszczy nie jest już tak dla Brukseli oczywista - komentuje dziennikarka RMF FM.

Teraz urzędnicy Komisji Europejskiej prawdopodobnie poproszą polskich urzędników o dodatkowe wyjaśnienia. Chcą też sprawdzić czy rzeczywiście z Puszczy Białowieskiej został wycofany ciężki sprzęt i czy rzeczywiście nie ma dalszej wycinki drzew.

Jeżeli KE uzna, że Polska nie wstrzymała wycinki do czasu wyroku, to może wnioskować o dzienne kary dla Polski. Jeżeli natomiast uzna, że Polska nie prowadzi żadnych prac, to może zaczekać do ogłoszenia wyroku. Ta ostania wersja byłaby wyjściem naprzeciw Warszawie i oznaczałaby, że rząd Morawickiego rzeczywiście wstrzymał prace w Puszczy, czyli zdyscyplinował ministra ds. środowiska Jana Szyszkę - informuje radio RMF FM